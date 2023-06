Straf dreigt voor Steiner na kritiek op stewards tijdens F1 Monaco

Tijdens de Grand Prix van Monaco liep Nico Hülkenberg al vroeg tegen een tijdstraf aan. De Haas F1 Team-coureur kreeg deze straf vanwege een agressieve inhaalactie in de openingsronde van de race, waarbij hij licht contact maakte met de Williams van Logan Sargeant. In de aanloop naar de Spaanse GP van dit weekend liet Guenther Steiner duidelijk blijken dat hij het niet eens was met de straf van vijf seconden, die vervolgens niet goed werd ingelost en leidde tot een extra tijdstraf van tien tellen. De teambaas van Haas vond het oneerlijk dat Hülkenberg werd bestraft voor iets wat in zijn ogen geen incident was, terwijl andere coureurs met zwaardere vergrijpen zijn weggekomen.

"In de eerste ronde krijgen we een straf voor iets wat volgens mij geen botsing was. Er zijn andere coureurs die tegen anderen aanrijden tijdens de race, maar zij krijgen de waarschuwingsvlag. Ik vind het dus inconsistent", begon Steiner zijn relaas, alvorens een voorbeeld aan te halen. "Kijk naar het incident in Miami tussen Nyck de Vries en Lando Norris in de eerste ronde, dat was blijkbaar geen botsing." Daarna beargumenteerde Steiner dat de Formule 1 toe is aan professionele, betaalde stewards om een einde te maken aan de inconsistentie. "Er is altijd discussie, want er is geen consistentie. We moeten een stap zetten en nu is denk ik het moment. We praten hier al jaren over, maar we komen hier altijd op terug."

Deze uitspraken van Steiner zijn niet lekker gevallen bij de FIA, die de Italiaan op het matje hebben geroepen. Hij moet zich tussen de derde vrije training en de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix bij de stewards melden, omdat hij mogelijk drie regels uit de Internationale Sportieve Code heeft geschonden. Het gaat om artikelen 12.2.1.c, 12.2.1.f en 12.2.1.k. Het eerste artikel heeft betrekking op handelingen die schadelijk zijn voor de belangen van de autosport in zijn algemeenheid, het tweede artikel juist op uitspraken die morele schade toebrengen aan de FIA en haar functionarissen. Het laatste artikel betreft wangedrag jegens onder meer licentiehouders, officials, personeelsleden van de FIA, de organisator en promotor, leveranciers of functionarissen van de dopingcontrole.

Steiner moet zich om 14.30 uur melden bij de stewards van de Spaanse Grand Prix. De samenstelling van die groep wordt voor deze hoorzitting gewijzigd om onpartijdigheid te garanderen, doordat Felix Holter vorige week ook in Monaco aanwezig was als steward.

Het is niet de eerste keer dat Steiner op het matje geroepen wordt vanwege uitspraken die hij heeft gedaan. Na de Russische Grand Prix van 2019 moest de Haas-chef zich melden na een uitbarsting op de boordradio, waarbij hij een "stomme, idiote steward" verantwoordelijk achtte voor de tijdstraf van Kevin Magnussen voor het overschrijden van track limits.