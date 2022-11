De derde vrije training voor de afsluiting van het Formule 1-seizoen 2022 in Abu Dhabi werd ongeveer halverwege onderbroken met een rode vlag. De aanleiding daarvoor was het probleem van Pierre Gasly, waarbij het aerodynamische onderdeel boven het rechtervoorwiel afbrak en de rechter voorband lek raakte. De coureurs werden onder code rood dus gesommeerd om veilig terug te keren naar de pits, maar bij Lewis Hamilton leek dit wat problemen op te leveren.

Hamilton was net aan een snelle run begonnen op de zachte band toen bij het uitkomen van bocht 4 het paneel met de rode vlag begon te knipperen. De Mercedes-coureur passeerde vrijwel gelijktijdig de langzaam rijdende Lando Norris, om vervolgens op weg naar bocht 5 ook langs een van de Haas F1-coureurs te rijden. Norris meldde het voorval via de boordradio aan zijn engineer en niet veel later meldde de wedstrijdleiding dat de acties van Hamilton na afloop van de derde training onderzocht worden.

Inhalen onder een rode vlag wordt coureurs vaak zwaar aangerekend en dus is het waarschijnlijk dat Hamilton een straf te wachten staat in Abu Dhabi. Mogelijk kan Mercedes wel een verzachtende omstandigheid aandragen in een poging om aan een straf te ontsnappen. Zo gaf het paneel in bocht 5 helemaal geen vlag aan op het moment dat Hamilton voorbijging aan de Haas-bolide. Overigens is het niet per definitie een gegeven dat inhalen onder een rode vlag een straf oplevert. Vorig jaar ontsnapte Max Verstappen tijdens de GP van Nederland nog aan een straf voor inhalen tijdens code rood, nadat de stewards oordeelden dat hij er alles aan had gedaan om zo snel mogelijk vaart te minderen zodra de rode vlag gezwaaid werd.

Video: Hamilton haalt in onder rode vlag tijdens VT3 F1 Abu Dhabi