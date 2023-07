Nyck de Vries maakte vorig jaar officieel zijn Formule 1-debuut op Monza, als invaller van Alexander Albon bij Williams. Hij maakte meteen indruk met zijn negende plek en twee punten, waardoor hij op de radar van meerdere F1-teams kwam te staan. De 28-jarige Formule E-kampioen kwam bij AlphaTauri terecht en hoopte daar te kunnen schitteren, maar al na tien races kwam er een einde aan zijn Formule 1-avontuur bij het zusterteam van Red Bull Racing. Een gebrek aan snelheid en ontwikkeling waren volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko de voornaamste redenen dat de Nederlander plaats moest maken voor Daniel Ricciardo. "We hadden verwacht dat hij dit jaar minimaal gelijkwaardig zou zijn aan Yuki Tsunoda, maar dat was niet het geval", legde de Oostenrijker uit.

Stoffel Vandoorne, reservecoureur van Aston Martin F1 en voormalig Mercedes Formule E-teamgenoot van De Vries, breekt een lans voor de Friese coureur. "Helaas gaat het vaak zo in de Formule 1", zegt Vandoorne tegen de Belgische omroep RTBF. "Of het gaat heel goed, of het gaat... heel slecht." De Vries kwam in zijn tien races voor AlphaTauri niet tot scoren, al bewees Tsunoda met slechts twee punten ook dat de AT04 niet geweldig presteert. "Ik denk dat iedereen grootse dingen verwachtte van Nyck, maar de auto presteerde helemaal niet. Daardoor is het erg moeilijk om op te vallen", neemt de Belgische DS Penske-coureur het voor hem op.

De Vries is niet de eerste coureur die snel afscheid moest nemen van het opleidingsteam van Red Bull. Onder meer Sebastien Buemi, Jaime Alguersuari en Jean-Eric Vergne konden hun zitje snel vaarwel zeggen. Vandoorne weet dat dit de gang van zaken is bij Red Bull, maar is er ook van overtuigd dat De Vries goed terecht zal komen. "Helaas heeft hij een hele moeilijke periode achter de rug. We weten ook wat er gebeurt in het Red Bull-kamp: zo gaat het vaak. Maar Nyck is nog steeds een geweldige kerel en ik denk dat hij wel iets anders zal vinden in de autosport."

Voorlopig heeft De Vries zelf nog niet op zijn vroegtijdige afscheid bij AlphaTauri gereageerd en is het dus onduidelijk wat hij de komende tijd gaat doen. Hij zou terug kunnen keren in de Formule E, waar hij zich in het seizoen 2020/2021 tot wereldkampioen kroonde. Daarnaast maakte hij indruk bij een IndyCar-test begin 2022 en lijken er enkele zitjes vrij te komen in de Amerikaanse klasse.