Vandoorne: Mercedes heeft titel niet in Abu Dhabi verloren

Als Mercedes F1-reserverijder maakte Stoffel Vandoorne het Formule 1-seizoen 2021 van dichtbij mee. De fabrikant was in een hevig gevecht verwikkeld met Max Verstappen en Red Bull Racing. Uiteindelijk pakte Mercedes wel de titel bij de constructeurs, maar de rijderstitel ging na de controversiële finale in Abu Dhabi naar Nederland. Vandoorne deelt het gevoel van zijn meerderen over de veelbesproken afhandeling van de safety car-periode, maar erkent ook dat de titel al in een eerder stadium verspeeld is.

Vandoorne geeft in gesprek met het Franse RTBF zijn visie op de gebeurtenissen: “De wijze waarop het kampioenschap beslist werd, was niet honderd procent correct. Er staan hele duidelijke regels in het FIA-reglement en die zijn tijdens de safety car-procedure niet gevolgd. Op basis van dat scenario denk ik dat de titel gestolen is. Aan de andere kant is de titel niet in de allerlaatste ronde van de laatste Grand Prix verspeeld. Mercedes presteerde aan het begin van het jaar niet goed genoeg.”

Ondanks de teleurstelling bij Mercedes is de Belg van mening dat Verstappen de terechte kampioen is: “Wanneer je naar het seizoen van Max kijkt, had hij drie uitvalbeurten waar hij heel veel punten verloor. Naar mijn mening verdient hij de titel. Het was een van de beste seizoenen in de Formule 1. Elk weekend was het Max versus Lewis.”

Stoffel Vandoorne, Mercedes-AMG F1 reservecoureur, en Toto Wolff, teambaas en CEO, Mercedes-AMG, in de garage Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Keert Hamilton in 2022 terug in de F1?

De wijze waarop de titelstrijd beslecht werd, leverde Mercedes een uiterst bittere nasmaak op. Lewis Hamilton heeft sindsdien niets meer van zich laten horen, waardoor de geruchten gaan dat de Brit helemaal niet meer terugkeert in de Formule 1. Een zorg die ook al geuit werd door teambaas Toto Wolff. Volgens Vandoorne gaat het niet zo ver komen: “Hij zal veel moeite hebben om te accepteren wat er in Abu Dhabi gebeurd is, maar hij is iemand die het altijd beter wil doen. Ik denk dat hij door deze situatie gemotiveerd is om volgend jaar nog sterker terug te keren. Toto is ultragepassioneerd over de F1. Hij wil winnen, hij doet daar alles voor. Op momenten dat het niet goed gaat, dat iets door de vingers glipt, doet het heel veel pijn.”

