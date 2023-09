Druk schema Vandoorne in 2024 leidt tot zorgen over F1-rol bij Aston Martin

Stoffel Vandoorne is al jaren actief in de Formule E, maar voegde daar dit seizoen ook een reserverol bij Aston Martin F1 aan toe. In die rol heeft de 31-jarige Belg simulatorwerk verricht voor het team uit Silverstone, evenals een test in de AMR23 afgewerkt op Spa-Francorchamps. Volgend seizoen keert Vandoorne weer terug in het WEC en dat doet de coureur uit Kortrijk in de topklasse, de Hypercars, met Peugeot. Daardoor kent hij voor 2024 een druk schema, waardoor het maar de vraag is of hij nog van toegevoegde waarde is voor Aston Martin - dat ook al Felipe Drugovich als reservecoureur op de bank heeft zitten.

Zelf gelooft Vandoorne dat hij nog wat kan betekenen voor Aston Martin. "Het wordt natuurlijk best druk en er zijn maar zoveel dagen in een jaar", zegt hij tegen Motorsport.com. "Maar ik denk dat het nog steeds mogelijk is om betrokken te blijven bij Aston. Het vereist een beetje management met alle partijen en iedereen moet zich bewust zijn van wat de prioriteiten zijn, wat mijn beschikbaarheid is. Zolang iedereen op één lijn zit is het mogelijk. Het is vooral ook aan mij om daar met alle partijen heel duidelijk over te zijn, waar ik mijn tijd in moet stoppen maar ook hoe ik al dat reizen en mijn energiewaarden beheers omdat er veel tijd doorgebracht wordt in vliegtuigen! Ik zorg ervoor dat het geen invloed heeft op mijn racen."

In sommige gevallen werkt het reisschema van Vandoorne juist in zijn voordeel. Zo volgt na de Formule E-race in Tokio de Formule 1 Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. "Natuurlijk zullen er races zijn dat het best goed uitkomt als je in de juiste regio zit", geeft hij toe. "Maar er zullen ook [races] zijn op een compleet ander continent, wat uiteraard niet fijn is. Ik wil voorkomen dat ik van het ene naar het andere continent ga en er voor niets veel energie in steek."

Fit blijven

Vandoorne weet tegelijkertijd ook dat Formule 1-teams met een kalender van 24 races niet meer genoeg hebben aan één reservecoureur. Bovendien is het van belang dat zij fit blijven en ziet hij het avontuur in het WEC als voordeel. "Bij Aston Martin heb je mij en Felipe. We zijn met zijn tweeën en wat je moet doen, is die rol verdelen. Ik zou niet naar 24 races willen gaan om niks te besturen. Hoe kun je dan ooit gereed zijn als je moet instappen? Als coureur moet je blijven racen, blijven rijden. Dat is de beste voorbereiding om er klaar voor te zijn. Het goede is dat Aston Martin dat begrijpt. Zij weten dat je moet racen om fit te blijven en klaar te zijn om in te stappen. Vanuit dat oogpunt is het dus goed."

Ook al komen er dus veel vliegreizen bij kijken, heeft Vandoorne zin in zijn drukke seizoen. Hij heeft onlangs al van de Peugeot 9X8 mogen proeven als invaller tijdens de 6 uur van Fuji. "Ik ben altijd al fan geweest van het WEC sinds de eerste keer dat ik erin reed met SMP in 2019. In 2021 reed ik een volledig seizoen in de LMP2. Het verlangen was er altijd om terug te keren, maar dan met een fabrikant in de topklasse. Ik ben gewoon blij dat ik bij Peugeot zit. Zij hebben duidelijk een geweldige historie in de sportscars. Zeker in een tijdperk waarin de sportscars zo veel groeit en er zo'n grote hype om is, is het gaaf om daar deel van uit te maken. Le Mans is een van de races waar ik het meeste naar uitkijk, dat is een speciaal evenement. Ik hoop dat ik me ooit in de positie bevind om daar voor de zege te strijden", besluit Vandoorne.