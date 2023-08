Pirelli had de tweedaagse bandentest op Spa-Francorchamps eigenlijk belegd om te testen met de slicks die geschikt zijn om zonder bandenwarmer te gebruiken, ondanks dat onlangs in de F1 Commission werd besloten dat dit rubber in 2024 niet gebruikt gaat worden. Regenachtige omstandigheden zorgden er echter voor dat de slicks geen enkele keer van stal gehaald konden worden, waardoor McLaren en Aston Martin alleen in actie kwamen met intermediates en full wets. Voor Pirelli werd het zodoende toch een nuttige test, doordat het bedrijf zelden de kans krijgt om de regenbanden te testen op een circuit waar ook geracet wordt en dat niet kunstmatig onder water wordt gezet.

De tweedaagse test werd dinsdag afgetrapt door Lance Stroll en Oscar Piastri, die gezamenlijk 117 ronden aflegden. Stroll reed 70 ronden en kwam in de Aston Martin AMR23 tot 1.57.697 als snelste rondetijd, Piastri noteerde 2.00.682 in de McLaren MCL60. Een dag later nam Lando Norris de honneurs waar voor McLaren door 40 ronden af te leggen en 2.00.628 op de klokken te zetten. Bij Aston Martin mocht reserverijder Stoffel Vandoorne instappen. De Belg noteerde 1.57.631 en reed 53 ronden op Spa-Francorchamps. Het waren de eerste F1-meters voor Vandoorne sinds de eindejaarstest in Abu Dhabi in 2021, toen hij voor Mercedes in actie kwam. Hoewel hij niet op een droge baan kon rijden, vond hij het een waardevolle kans om wat ervaring op te doen in de AMR23.

"Het was geweldig om weer in een Formule 1-auto te stappen, ditmaal door in de AMR23 te rijden", vertelde Vandoorne na afloop van zijn testdag, die hij ook nuttig vond met het oog op de correlatie tussen de simulator en het echte werk. "Het was al een tijdje geleden en het was ook de eerste keer dat ik in het groen van Aston Martin reed. Om dat op Spa te doen, was om logische redenen natuurlijk heel bijzonder. We reden vanochtend op de regenbanden en toen de omstandigheden 's middags beter werden, hebben we een programma afgewerkt op de intermediates. Zelfs in deze natte omstandigheden voelde de auto goed en ik heb van iedere ronde genoten."

Ook bij Pirelli F1-baas Mario Isola was na afloop van de test sprake van een positief gevoel. "Net als tijdens het raceweekend heeft het geregend tijdens de twee testdagen op Spa", blikte hij terug op de uiteindelijk nuttige test van de regenbanden. "We moesten onszelf beperken tot ontwikkelingswerk voor de intermediates en de full wets, op asfalt dat door de hoeveelheid water enorm veranderde. Ondanks de moeilijkheden hebben we met Aston Martin en McLaren bijna 1500 kilometer afgelegd. Het was een heel nuttige sessie waarmee we belangrijke data hebben verzameld in de aanloop naar het testprogramma tussen nu en het einde van het jaar. De focus daarvan is natuurlijk veranderd door de recente beslissingen van de F1 Commission."

De eerstvolgende bandentest van Pirelli staat gepland voor de week na de Grand Prix van Italië. Er wordt dan getest op Monza.