Autosportlegende Moss op 90-jarige leeftijd overleden

Moss was een van de autosportgrootheden in de vorige eeuw, maar hij werd nooit wereldkampioen. Toch verdiende hij zijn sporen in allerlei disciplines. Moss begon zijn carrière in korte races nadat hij in 1948 een Cooper-JAP kocht. Hij maakte indruk, maar dat was voor Jaguar nog niet genoeg om hem een plek aan te bieden in de Dundrog Tourist Trophy in 1950. Moss werd opgepikt door Tommy Wisdom, die een Jaguar XK120 beschikbaar stelde. Met die wagen vernederde hij de concurrentie, waaronder de fabrieksrijders van Jaguar. Het merk pikte hem niet veel later alsnog op waarna hij als leider van het fabrieksteam in actie kwam in de langeafstandsracerij. Het avontuur bij Jaguar duurde niet lang. In de jaren ’50 schreef hij de Mille Miglia op zijn naam voor Mercedes, in 1958 en 1959 zegevierde hij in de 1000 km van de Nürburgring voor Aston Martin. Voor datzelfde merk won hij in 1959 ook de Tourist Trophy.

In formulewagens duurde het langer voordat Moss succes boekte. Met ondersteuning van Ferrari reed hij enkele jaren in minder competitief materiaal voordat hij in 1954 zijn kunsten mocht vertonen in een Maserati 250F. Dat was genoeg voor Mercedes-baas Alfred Neubauer om hem in 1955 een contract aan te bieden. Moss speelde een ondersteunende rol aan teamgenoot Juan-Manuel Fangio, maar hij was over het algemeen sneller in de sportscars en won zijn eerste WK-race in de Formule 1 tijdens de Britse Grand Prix op Aintree. Moss eindigde dat jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, de drie volgende jaren (met Maserati in 1956 en Vanwall in ’57 en ’58) werd hij eveneens tweede. Vooral dat laatste jaar veranderde het perspectief van Moss op het rijden van kampioenschappen. Hij won vier races tegen de enkele zege van Mike Hawthorn, maar toch werd hij geen kampioenschap.

De dienende rol paste goed bij Moss, hij reed voor privateer Rob Walker in Coopers en later ook in een Lotus. Met die laatste pakte de Britse legende zijn meest beroemde zege. Hij bracht de Ferrari 156s in 1961 als eerste aan de finish van de Grand Prix van Monaco. Moss had daarnaast nog enkele opvallende records op zijn naam staan. Hij scoorde de eerste Formule 1-zege met een motor in de achterkant van de wagen, ook was hij de enige coureur die een Formule 1-race won in een vierwielaangedreven wagen (Ferguson, Oulton Park 1961).

Moss was vier seizoenen de beste coureur in de Formule 1, maar dat kampioenschap kwam maar niet. Hij had voor 1962 een deal met Walker om in een Ferrari te rijden, maar zover kwam het nooit. Op de tweede paasdag van 1962 crashte Moss op bijzondere wijze in Goodwood. Hij raakte bij dat incident in coma en besloot, na vele maanden van revalidatie, zijn helm aan de wilgen te hangen.

Ondanks dat bleef Moss op allerlei manieren onlosmakelijk verboden met de sport. Hij keerde in 1980 nog even terug in het Britse toerwagenkampioenschap, maar Moss’ grootste bezigheid was toch het zijn van Stirling Moss. Hij sprak graag over zijn carrière, deelde zijn enthousiasme voor de sport en hield alles nauwgezet in de gaten. Hij belde op een dag zelfs met de collega’s van Autosport om te vragen waar hij de Daytona 500 kon kijken.

Moss nam deel aan vele historische evenementen en was een vaste gast tijdens de Goodwood Revival. De Brit kreeg in 2016 en 2017 steeds meer problemen met zijn gezondheid en besloot niet meer in de publiciteit te verschijnen. Dat Moss nooit wereldkampioen is geworden ligt aan de systemen waarop kampioenschappen destijds opgemaakt werden. Moss was de eerste grote ster in de autosport en kende een onwaarschijnlijke carrière met talloze overwinningen.