Stijve Mercedes heeft last van hobbels: “Doen soms bijna wheelie”

Mercedes kampt het hele Formule 1-seizoen 2022 al met porpoising, maar tijdens de Grand Prix van Spanje leek het team eindelijk een oplossing te hebben gevonden voor het stuiteren. Het team ging met goede hoop naar Monaco, maar daar bleek het stuiteren misschien wel erger dan eerder in het seizoen. Teambaas Toto Wolff benadrukte na VT1 al dat het ditmaal niet door porpoising komt, maar dat een combinatie van een zeer stijve afstelling en veel hobbels in het asfalt voor problemen zorgen. Het lijkt ook snelheid te kosten, want George Russell moest in de tweede training genoegen nemen met de zesde tijd. Teamgenoot Lewis Hamilton kwam niet verder dan de twaalfde plek.

Russell stelt dat hij door het gehobbel niet helemaal kan rijden op de manier zoals hij dat graag wil doen. “Je moet er iets respectvoller mee omgaan dan je normaal zou doen, omdat de auto constant tegen de grond slaat. Dat hebben we dit jaar vaker gehad, maar ditmaal zit er een heel andere filosofie en redenering achter het stuiteren”, legt de jonge Brit uit. De stijve afstelling van de W13 heeft bovendien als gevolg dat beide voorwielen soms loskomen van de grond. “In bocht 5 komt het rechter voorwiel in de lucht, maar de auto is zo stijf dat ook het linker voorwiel even los komt. Dus er zijn momenten dat je bijna een wheelie doet, omdat de voorwielen van de grond los zijn. Het is dus lastig.”

Net als Wolff en Russell erkent Hamilton dat het stuiteren ditmaal niet door porpoising wordt veroorzaakt. Dat stuiteren leidde bij de zevenvoudig wereldkampioen echter ook tot enkele flinke momenten waarin hij beide voorwielen blokkeerde onder het remmen, doordat de bodemplaat tegen het asfalt sloeg. “Op het rechte stuk waren er wat zwaardere klappen. Het was echter anders dan de klappen van porpoising. Het is wel stuiteren, maar het geeft een ander gevoel. Het lijkt alsof er op één recht stuk wel 100 hobbels zitten. Ik weet niet hoe het bij anderen gaat en of zij hetzelfde ervaren als wij, maar dit is een extreem hobbelige achtbaanrit”, omschrijft Hamilton de ervaring in de W13.

Ondanks zijn twaalfde plek in VT2 kijkt Hamilton met een redelijk gevoel vooruit naar de rest van het weekend. “Ik heb geen goede ronde aan elkaar kunnen knopen. De eerste sector was goed en de tweede sector was ik er bijna, maar de derde sector lukte niet”, verklaart hij. Teamgenoot Russell is eveneens niet ontevreden. “Over het algemeen heb ik geen slecht gevoel na vandaag. Het gevoel kon wel iets beter, maar het was een relatief goede dag. We staan echter niet waar we willen staan met de zesde plek en een McLaren voor ons. We willen best of the rest zijn. Dat zou dit weekend een prima resultaat zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat Lando zich er niet tussen kan nestelen.”

