Stewards wijzen officiële review rond diskwalificatie Vettel af

Vettel kwam in een tumultueuze Grand Prix van Hongarije als tweede aan de finish. Op het podium nam hij ook daadwerkelijk een bokaal in ontvangst, maar kort daarna werd hij alsnog gediskwalificeerd. Dit had te maken met de hoeveelheid brandstof die nog in de tank zat. Na iedere race moeten de keurmeesters van de FIA een monster kunnen nemen van één liter benzine. Bij Vettel zat er nog maar 0,3 liter in de tank. De stewards hebben dit vervolgens afgewogen en kwamen tot de onvermijdelijke beslissing om de Duitser uit de uitslag te halen.

Aston Martin tekende op twee manieren beroep aan tegen de beslissing. Het eerste, waarbij het gaat om een zogenaamd ‘right to review’, is nu afgewezen. In zo’n geval moet een team met ‘nieuw en significant’ bewijs komen waardoor de strafmaat aangepast kan worden. Het team beweerde dat het brandstofsysteem in de wagen van Vettel een defect had waardoor de benodigde brandstof niet meer uit de tank gehaald kon worden. Dit werd wel degelijk geaccepteerd als nieuw feit, maar bleek niet relevant voor de beslissing van de stewards.

In eerste instantie verklaarde Aston Martin ook dat er nog een kleine anderhalve liter brandstof in de tank zat. Nader onderzoek wees uit dat dit niet het geval was, gaven vertegenwoordigers van het team tijdens de videoconferentie van maandag toe. Het verlies van brandstof zou volgens Aston Martin te maken hebben met het defecte brandstofsysteem.

Het ‘right of review’ is afgewezen op basis van de betreffende regel. De stewards schrijven in de beslissing: “In de originele beslissing hebben de stewards enkel rekening gehouden met het feit dat er niet genoeg brandstof meer in de tank zat. De vraag wat de oorzaak daarvan was, is buiten beschouwing gelaten. Artikel 6.6 en Artikel 6.6.2 van het technisch reglement schrijven voor dat er hoe dan ook een hoeveelheid van 1 liter in de tank moet zitten, ongeacht de omstandigheden. Daarom is het niet relevant de vraag te behandelen waarom er minder dan 1 liter brandstof in de tank zat.”

Aston Martin heeft nog een kans om de diskwalificatie ongedaan te maken. Het team heeft ook formeel protest aangetekend tegen de beslissing om Vettel te diskwalificeren. Die procedure moet nog beginnen, al lijkt de kans klein dat het team met zo'n formeel protest wel succes heeft.