Stewards verwerpen verzoek tot herziening tijdstraf Norris in Canada

McLaren maakte vrijdag bekend dat het een right of review-procedure was gestart met de intentie om de tijdstraf van Lando Norris in Canada ongedaan te maken. De Brit kreeg in Montreal vijf strafseconden voor onsportief gedrag, nadat hij het tempo achter de safety car liet zakken om een double stack in de pitbox van McLaren te voorkomen. Om het onderzoek naar de straf te laten heropenen, werd van de renstal verwacht dat het nieuwe en significante bewijsstukken indiende bij de FIA die op het moment van het uitdelen van de straf nog niet beschikbaar waren voor de stewards. Daarop heeft McLaren vier bewijsstukken ingediend.

Allereerst bracht McLaren aantekeningen in van een bijeenkomst van teammanagers op 30 juni 2023 en eerdere bijeenkomsten, waarin de teams aangaven dat het vermeende vergrijp niet bestraft hoort te worden. Ook werd bewijs aangeleverd uit gesprekken na de GP van Monaco van 2019, waaruit duidelijk zou worden dat dergelijke acties gewoon door de beugel kunnen. Verder leverde McLaren video, audio, GPS-data en timing-gegevens aan van acht verschillende keren dat coureurs een gat lieten vallen met een negatieve impact op andere coureurs, zonder dat zij ervoor bestraft werden. Tot slot voerde het team ook als bewijs op dat Alexander Albon, de coureur direct achter Norris, geen posities verloor door het handelen van de rijder uit Bristol.

Vertegenwoordigers van Williams, Red Bull Racing, Aston Martin en Alpine waren zondagochtend eveneens aanwezig bij de hoorzitting op de Red Bull Ring om duidelijkheid te krijgen of het bewijs van McLaren goedgekeurd zou moeten worden. Uiteindelijk hebben de stewards van de FIA besloten dat het bewijs van de formatie niet nieuw, relevant en significant genoeg was om de zaak te heropenen. In een verklaring maakten ze duidelijk dat teams zich strikt aan de reglementen moeten houden en hun acties niet kunnen baseren op eigen afspraken die bij privébijeenkomsten worden gemaakt. Daarbij waren de andere naar voren gebrachte incidenten niet identiek.

"Discussies, informele gentlemen's agreements enzovoorts kunnen niet bindend zijn, tenzij en totdat zij hun weg vinden naar de reglementen, ondanks de goede intenties van de betrokken partijen", leest de verklaring van de FIA. "Officials mogen bepaalde zaken alleen ophelderen via het medium van bijvoorbeeld Race Director notes, zoals in artikel 12.2.1.i. staat. Dergelijke ophelderingen mogen niet haaks op bestaande reglementen staan. Het aanhalen van eerdere gevallen is in onze ogen in dit geval irrelevant. Hoewel er gevallen waren dat er geen straf werd gegeven en Williams momenten aanhaalde waarin wel gestraft werd, was ieder incident in zekere zin anders, al is dat soms minimaal. Het belangrijkste om op te merken is dat de oorspronkelijke straf werd toegepast met betrekking tot wat als een onsportieve actie werd gezien. In geen van de aangehaalde gevallen betreft het een kwestie van onsportiviteit."

De FIA heeft aangegeven dat McLaren niet verder in beroep kan gaan tegen het besluit. De Britse renstal heeft in een korte reactie al laten weten dat het zich neerlegt bij de beslissing van de stewards, hoewel het team van mening is dat de aangeleverde bewijsstukken wél relevant genoeg waren.