Stewards verklaren protest Alpine niet-ontvankelijk, team vraagt om right of review

De Amerikaanse Grand Prix ligt inmiddels vijf dagen achter ons, maar nog altijd is niet duidelijk of Fernando Alonso de punten die hij gescoord heeft in Austin mag houden. De Spanjaard kwam als zevende aan de finish op het Circuit of The Americas, ondanks dat hij tijdens de wedstrijd na een botsing met Lance Stroll de lucht invloog en de baanafzetting raakte.

Na afloop van de race diende Haas echter een protest in omdat er niet was opgetreden tegen het feit dat Alonso met maar één zijspiegel reed, en daarmee met een auto die in een 'onveilige staat' verkeerde. De rechter zijspiegel van de tweevoudig kampioen kwam bij de aanvaring met Stroll los te zitten en viel na een paar ronden van de auto. De stewards oordeelden dat de auto van Alonso inderdaad niet veilig was en gaven hem daarom een stop and go-penalty van tien seconden, die na een race automatisch wordt omgezet in een tijdstraf van dertig seconden. Door die straf zakte Alonso naar de vijftiende positie en verloor hij de zes WK-punten die bij de zevende plek horen.

Alpine, dat met McLaren om de vierde plek bij de constructeurs vecht, was vanzelfsprekend niet blij met de bestraffing en besloot protest aan te tekenen. Daarbij zette de Franse formatie in op het feit dat Haas zijn protest 24 minuten na de deadline had ingestuurd. In principe moet een protest binnen een half uur na het verschijnen van de voorlopige race-uitslag worden ingediend. Ook liet Alpine weten geen melding van de racedirectie te hebben gekregen over dat er zorgen waren over de staat van Alonso’s auto, iets wat de stewards op zondagavond al ‘zeer verontrustend’ noemden.

De zitting op donderdag draaide puur en alleen om het feit of het protest van Alpine aan alle vereisten voldoet, maar dit bleek niet het geval. De zaak werd niet-ontvankelijk verklaard en daardoor ook niet verder inhoudelijk behandeld. In de documenten van de stewards van afgelopen zondag werd al melding gemaakt van het feit dat Haas de deadline had gemist. Het protest werd echter wel toegelaten omdat het voor Haas 'onmogelijk' zou zijn geweest om aan de deadline te voldoen. Waarom het onmogelijk was, werd niet vermeld. Nu is duidelijk dat de voorzitter van de stewards Haas had aangeraden om eerst bij de racedirectie om duidelijkheid te vragen en dat het team een uur zou hebben om een protest aan te tekenen. Het protest van de Amerikaanse renstal kwam binnen een uur.

Het voornaamste probleem met het protest van Alpine is echter dat er geen protest kan worden ingediend tegen een beslissing van de stewards, aangezien de stewards hun eigen besluit dan tegen het licht moeten houden. De juiste stap zou zijn geweest om in beroep te gaan bij het International Court of Appeal. Hiervoor moet binnen een uur na een beslissing een intention to appeal worden ingediend.

Een zaak kan alleen opnieuw bekeken worden door de stewards zelf als er om een right of review wordt gevraagd, waarvoor er sprake moet zijn van nieuw én ‘significant’ bewijsmateriaal dat tijdens de eerste behandeling van de zaak niet beschikbaar was. Het vragen om een right of review kan binnen veertien dagen nadat een evenement ten einde is. Alpine heeft nu besloten deze weg te bewandelen. Er is een herziening aangevraagd van de beslissing om het protest van Haas toe te laten na de deadline. Alpine claimt namelijk dat het niet 'onmogelijk' was voor Haas om binnen de gestelde termijn van dertig minuten protest aan te tekenen, aangezien het kantoortje van de stewards zich in Austin slechts een paar honderd meter van de Haas-garage bevond.