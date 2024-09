Stewards vellen oordeel over crash tussen Sainz en Pérez

Vlak na de Grand Prix van Azerbeidzjan moesten Sergio Pérez en Carlos Sainz zich bij de stewards melden om uitleg te geven voor de crash in de voorlaatste ronde van de race. Na de exit van bocht 2 was er contact tussen de twee, waarna zij allebei met hoge snelheid tegen de betonnen muur knalden en de finish niet zouden halen. Beide coureurs wezen uiteraard naar elkaar, al zien de stewards in deze kwestie geen duidelijke schuldige. Daarom is besloten om dit als een race-incident te bestempelen en krijgen beide coureurs geen straf - waardoor teambazen Christian Horner en Frédéric Vasseur niet hun zin kregen en er geen gridstraf is uitgedeeld.

"Dit is een situatie waarin een kleine tik grote gevolgen had", leggen de stewards in het FIA-document uit. "De stewards hebben onderzocht hoe het incident zich heeft voltrokken en niet naar de gevolgen gekeken", benadrukken zij. "Sainz haalde Pérez in na bocht 1 en zat er volledig voor bij de apex van bocht 2. Door een mindere exit van Sainz kwam Pérez aan de binnenkant van Sainz terecht. Sainz meldde dat hij zich ervan bewust was dat Pérez aan de binnenkant zat. Pérez, die er iets achter zat, bevond zich in een betere positie om de relatieve posities van de auto's te zien."

"Maar toen de twee auto's de muur aan de rechterzijde van bocht 2 naderden, zat er ongeveer één meter tussen", vervolgen de stewards hun uitleg. "Vanaf dat moment en tijdens het incident zelf stuurde geen van beide coureurs in extreme mate. Sterker nog, ze stuurden allebei heel neutraal." De stewards hebben daarnaast ook naar de racelijn van de coureurs in voorgaande ronden bekeken. "Sainz zat in de buurt van zijn normale racelijn, wat in een lichte hoek is vanaf de rechtermuur. Vanaf het uitkomen tot het punt van contact bewoog hij ongeveer een autobreedte verder van de muur", en dus naar de Red Bull toe. "Pérez bewoog ongeveer een halve autobreedte verder weg van dezelfde muur, meer parallel aan de rechtermuur."

Zo oordelen de stewards dus dat Sainz iets meer naar een auto bewoog waar hij 'beperkt zicht' op had. "Tegelijkertijd was er niks ongebruikelijks aan Pérez' lijn, maar hij had meer kunnen doen om de auto te ontwijken waar hij beter zicht op had. Concluderend zien de stewards dit als een race-incident waarbij geen van beide coureurs meer blaam treft en ondernemen ze geen verdere actie."

Balende coureurs

Na afloop van de race waren beide betrokkenen zich van geen kwaad bewust. Zij wezen wel naar elkaar, maar niet met al te felle verwijten. "Om een of andere reden, die ik nog steeds niet begrijp, kwamen we met elkaar in aanraking", legde Sainz uit. "Hij had genoeg ruimte aan de linkerkant en ik maakte geen gekke beweging. Op de exit van bocht 2 glijden we altijd wat meer naar links, maar zonder rare manoeuvres. Charles, die voor mij reed, ging ook naar links. Ik volg hem gewoon in de slipstream."

Pérez baalde ervan dat het incident juist met Sainz was, aangezien dat naar eigen zeggen wel 'de laatste coureur is met wie ik een incident wil hebben'. "Het is gewoon jammer, want op de exit van bocht twee zat er een meter tussen beide auto's. En binnen een meter of twee hadden we al contact", blikte Pérez terug. "Carlos probeerde Charles te volgen voor een slipstream, maar ik zat daar."

Video: De crash tussen Pérez en Sainz in de GP van Azerbeidzjan