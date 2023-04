De Grand Prix van Australië werd zondag na zeven ronden stilgelegd vanwege de crash van Alexander Albon in bocht 6. De Williams-coureur raakte de controle over het stuur kwijt, knalde tegen de bandenstapels en stuiterde terug de baan op, waar Nico Hülkenberg hem maar ternauwernood kon ontwijken. De wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen omdat er te veel grind op de baan was gekomen bij het incident.

Het veld kwam in de pitstraat bij elkaar en moest vervolgens een opwarmronde richting de grid rijden voor een staande herstart. Al voordat die plaatsvond, ging het bijna fout in dezelfde bocht als waar Albon was gecrasht. Lewis Hamilton reed langzaam achter de safety car aan, waardoor het veld daarachter dichter bij elkaar kwam. Het leidde tot een gevaarlijke situatie, aangezien het achterste deel van het veld wat harder reed om weer de aansluiting te vinden.

Dat George Russell langzaam uit de pitstraat wegreed, maakte de situatie er niet beter op. Toen hij de aansluiting vond, ging het achter hem bijna fout. Meerdere coureurs moesten hard op de rem trappen om een crash te voorkomen. Red Bulls Sergio Perez kreeg bijna een tik van de Alfa Romeo van Guanyu Zhou terwijl Logan Sargeant moest uitwijken voor de Alfa Romeo van Valtteri Bottas. Het spannendste moment was er voor Kevin Magnussen, die door de chaos en zijn hoge snelheid door de grindbak moest om de hele groep te ontwijken.

Het incident werd bestudeerd door de stewards, die oordeelden dat er niet één coureur in het bijzonder aan te wijzen was als schuldige. "Toen Russell en de achterliggers de voorliggers inhaalden, kregen ze te maken met een aanzienlijk snelheidsverschil tussen de twee groepen, waardoor een aantal auto's moest uitwijken", lieten de stewards in een verklaring weten. "Dit was vanuit veiligheidsoogpunt een verre van ideale situatie. Hoewel Russells start [uit de pitstraat] langzaam was, gezien het feit dat hij de snelheid in de pitstraat moest naleven tot hij uit de pits kwam en dat hij onmiddellijk versnelde om het gat in te halen, vonden we het niet nodig of gepast om Russell te bestraffen voor een langzame start vanuit de pitstraat. We hebben daarom geen verdere actie ondernomen."

Ondanks dat er geen actie is ondernomen, hebben de stewards wel laten weten dat zij denken dat de regels omtrent de procedure van de opwarmronde beter kunnen, zeker als het gaat om het bepalen van het tempo door de raceleider. Artikel 58.8 van het sportief reglement stelt dat de leidende auto binnen tien wagenlengtes van de safety car moet blijven als de lichten op de auto aan staan. Maar zodra het bericht aan de teams gegeven is dat er een staande herstart zal zijn, gaan de lichten van de safety car uit en kan de leider zich laten terugzakken. Dat is ook precies wat er bij die eerste herstartprocedure gebeurde.

Volgens Artikel 58.11 van het sportief reglement mag de 'eerste auto achter de safety car het tempo bepalen en, indien nodig, meer dan tien wagenlengtes terugzakken'. Dat zorgt volgens de stewards voor te veel vrijheid voor de leider om het tempo vroeg in de ronde te bepalen, wat dus beter moet kunnen. "Wij denken dat een deel van het probleem te maken heeft met het reglement dat toestaat dat de leidende auto het tempo bepaalt, zelfs als de herstart een staande start vanuit de pitstraat is (in tegenstelling tot een rollende start). Misschien moet hier in de toekomst naar gekeken worden om te zien of dit gepast is voor een herstart van deze aard", aldus de stewards.

Video: Samenvatting F1 Grand Prix van Australië