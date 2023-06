Update: Verstappen behoudt pole in Oostenrijk na vrijspraak door stewards

Nadat hij in de enige vrije training op de Red Bull Ring al de snelste tijd had gereden, wist Max Verstappen in de kwalificatie de pole-position voor de Oostenrijkse Grand Prix te pakken. In Q1 en Q2 noteerde de regerend wereldkampioen al de beste tijd, al waren de verschillen met zijn naaste achtervolgers - eerst Sergio Perez en daarna Carlos Sainz - erg klein. Daarna klokte Verstappen in zijn tweede run in Q3 1.04.391, waarna hij moest wachten of dat genoeg was voor pole-position. Dat bleek het geval, maar opnieuw was de marge richting de concurrentie bescheiden: nummer twee Charles Leclerc gaf slechts 48 duizendsten van een seconde toe op de huidige WK-leider.

Even stond er echter een vraagteken achter de pole van Verstappen in Spielberg. De dienstdoende stewards wilden de Nederlander namelijk spreken vanwege het vermeend ophouden van Kevin Magnussen. De Deen van het Haas F1 Team werd in Q1 al uitgeschakeld met de negentiende tijd, maar zou om 17.17 uur lokale tijd in de eerste bocht zijn opgehouden door Verstappen. De Red Bull-coureur werd daarmee verdacht van het schenden van artikel 37.5 van het sportief reglement van de Formule 1 en daarom werd hij, samen met een vertegenwoordiger van Red Bull Racing, om 20.00 uur bij de stewards verwacht om tekst en uitleg te geven. Ook Magnussen en een afgevaardigde van Haas moesten zich op dat moment bij de stewards melden om hun kant van het verhaal te vertellen.

Stewards oordelen: no further action voor Verstappen

Zo'n 35 minuten nadat Verstappen en Magnussen bij de stewards waren geweest, kwam het verlossende woord naar buiten: no further action. Verstappen behoudt dus zijn pole-position voor de GP van Oostenrijk, de 26e uit zijn F1-loopbaan en zijn vierde op rij in 2023. "De coureur van auto 1 (Verstappen) meldde dat hij een auto zag naderen nadat hij aan het einde van zijn pushronde over de lijn was gekomen, en bewoog daarom naar de linkerkant van het circuit na het uitkomen van bocht 1", lichten de stewards hun besluit toe.

"De coureur van auto 20 (Magnussen) verklaarde dat hij naar rechts moest bewegen om auto 1 te ontwijken en dat hij daarom tijd verloor in zijn snelle ronde. Op basis van video- en audiobewijs bepaalden de stewards dat auto 20 de kerbs in bocht 1 raakte en dat dit zorgde voor een kleine verandering in de acceleratie, wat weer leidde tot een iets langzamere tijd in de volgende minisectors. De stewards stelden verder vast dat auto 20 geen significante uitwijkende actie hoefde uit te voeren. Verder merken we op dat het feit dat de rondetijd van auto 20 later geschrapt werd niet irrelevant is voor dit besluit. Elk incident wordt altijd onafhankelijk van andere incidenten of straffen beoordeeld."

Ronde Magnussen hoe dan ook afgenomen wegens track limits

Het incident met Verstappen vond volgens Magnussen plaats toen hij aan zijn laatste run in Q1 wilde beginnen. Onboardbeelden laten zien dat Verstappen langzaam reed bij het uitkomen van de eerste bocht, terwijl Magnussen juist aan een snelle ronde was begonnen. "Het was allemaal zo krap op dat moment. Ik had verkeer met Verstappen in bocht 1 tijdens de eerste ronde van mijn laatste run. Maar die rondetijd werd geschrapt wegens track limits. Die had hoe dan ook niet geteld", liet Magnussen na de kwalificatie optekenen. "Tijdens mijn tweede poging had ik vervolgens een fout met het terugschakelen, dat lukte niet meer en dat kostte mij wat tijd in bocht 3, omdat ik in de verkeerde versnelling stond. Als het zo krap is, dan is zo'n probleempje heel kostbaar. Normaal kom je met zoiets wel weg, maar nu pakte het voor ons verkeerd uit."