Stewards GP China wijzen verzoek om herziening Aston Martin af

Aston Martin besloot twee dagen na de Grand Prix van China gebruik te maken van de zogenaamde Right of Review, waarbij de stewards gevraagd worden om een zaak opnieuw te bekijken. Het team was namelijk niet te spreken over de tijdstraf van tien seconden die Fernando Alonso in China had gekregen voor het contact met Carlos Sainz, waardoor de Ferrari-coureur met schade terugviel en hij zelf het strijdperk moest verlaten. De tweevoudig wereldkampioen kreeg bovendien drie strafpunten bijgeschreven op zijn superlicentie. Een zaak wordt echter alleen opnieuw bekeken als er sprake is van relevant nieuw bewijsmateriaal dat bij de eerste behandeling nog niet beschikbaar was. Daarbij moet het nieuwe bewijs ook 'significant' genoeg zijn om de zaak te heropenen.

Om te beoordelen of de aanvraag van Aston Martin aan deze voorwaarden voldeed, vond op vrijdag een hoorzitting plaats met de stewards die in China de initiële beslissing hadden genomen. Het nieuwe bewijs dat door het Aston Martin Formule 1-team was aangedragen, betrof beeldmateriaal afkomstig van de auto van Fernando Alonso, geschoten door een naar voren gerichte camera. Deze beelden waren tijdens de eerste hoorzitting nog niet beschikbaar, doordat ze pas na afloop van de sprintrace van de wagen konden worden gedownload door de F1-organisatie. Volgens Aston Martin zou de nieuwe camerahoek bewijzen dat er sprake was van een race-incident, waar geen van de twee coureurs een straf voor zou moeten krijgen. Dit zou op deze beelden duidelijker naar voren komen dan uit de beelden die eerder waren bestudeerd.

De stewards concludeerden dat er inderdaad sprake was van ‘nieuw’ en ‘relevant’ bewijsmateriaal, maar waren van mening dat de beelden niet een ’significant’ nieuw licht op de zaak wierpen. “Er was voldoende beeldmateriaal van andere camerahoeken beschikbaar om ons een duidelijk beeld te geven op basis waarvan we een beslissing konden nemen.” De uitkomst was dan ook dat het verzoek om herziening werd afgewezen met als gevolg dat de zaak dus niet opnieuw inhoudelijk wordt behandeld.

Motorsport.com heeft vernomen dat Aston Martin op vrijdag al op de hoogte was gebracht van het feit dat het verzoek was afgewezen. Doordat alle stewards echter hun handtekening moeten zetten onder een beslissing en niet alle vier in staat waren om dat diezelfde dag meteen te doen, werd de uitspraak van de stewards uiteindelijk pas zaterdagavond lokale tijd gepubliceerd.