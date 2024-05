Hoewel het op het eerste gezicht een vrij probleemloze vrijdag leek op het circuit van Imola, moesten drie coureurs zich bij de stewards melden voor incidenten tijdens de tweede vrije training. Sergio Pérez, Charles Leclerc en Yuki Tsunoda moesten bij de sportcommissarissen komen om tekst en uitleg te geven.

Tsunoda maakte tijdens de oefensessie een proefstart, maar deed dat niet op de door de racedirectie aangewezen locatie. In de recente historie hebben de stewards verschillend over dergelijke incidenten geoordeeld. Zo kreeg Lewis Hamilton in Rusland 2020 nog een tijdstraf van vijf seconden en Mercedes een geldboete van 25.000 euro, maar ontliep onder andere Max Verstappen eerder een straf. Tsunoda kreeg in Imola een reprimande voor het vergrijp, zijn eerste van het seizoen.

Sergio Pérez en Charles Leclerc moesten zich voor een gezamenlijk moment bij de stewards melden. Pérez hield Leclerc tijdens zijn snelle ronde op, waarna Leclerc bij het inhalen in Tosa zijn Ferrari recht voor de neus van de Mexicaan nagenoeg stil zette. Beide coureurs lieten vervolgens hun ongenoegen blijken over de boordradio. De stewards onderzochten in dit geval Pérez. Als het ophouden tijdens een training gebeurt, willen de stewards nog wel eens met hun hand over hun hart strijken en geen straf uitdelen. Mocht het incident wel als ernstig worden gezien, dan kan een gridpenalty een mogelijke uitkomst zijn. De stewards in Imola kozen voor het eerste en kwamen dan ook met de boodschap: no further action. “Alle partijen waren het erover eens dat het incident geen straf behoefde, aangezien het tijdens een vrije training plaatvond”, viel in de toelichting te lezen.