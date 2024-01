Stevigere velgen in F1 om losschietende banden te voorkomen

Na een aantal incidenten in het afgelopen Formule 1-seizoen waarbij de band van de velg losschoot bij een crash, heeft de FIA besloten om velgenfabrikant BBS de opdracht te geven om stevigere velgen te bouwen voor 2024. De Duitse fabrikant is sinds 2022 de leverancier van de velgen en is na de vraag van de autosportfederatie hard aan het werk gegaan om verstevigingen door te voeren. Daarin zijn ze geslaagd, waardoor alle teams komend jaar met stevigere velgen aan de start staan.

De FIA voelde zich hiertoe genoodzaakt na onder andere de startcrash van Alexander Albon tijdens de Grand Prix van Brazilië. Bij de impact schoot de band los en raakte onder andere de AlphaTauri van Daniel Ricciardo. Het liep met een sisser af, maar het was voor het hoogste autosportorgaan het signaal dat er stevigere velgen moesten komen. BBS heeft die handschoen opgepakt en zag dat met de nieuwe 18 inch velgen er andere impact op de banden komt bij een crash dan voorheen. Volgens de fabrikant is de kracht die op de velg komt heviger dan voorspeld, waardoor de banden van de wielen af konden schieten. Een proef met de stevigere velgen is na de zomer al uitgevoerd, waarbij verschillende niet nader genoemde teams met de nieuwe velgen reden. Dat beviel goed, waardoor nu alle renstallen met de nieuwe velgen moeten rijden.

Video: Bekijk hier de losgeschoten band van Albon

In gesprek met Motorsport.com legt een woordvoerder van BBS uit hoe de ontwikkeling plaatsvond. "De zijkant van de 18 inch-velgen hebben aan de buitenkant meer te verduren, waardoor de banden los kunnen schieten", noemt BBS. "De ontwikkeling van de MK2 is gedaan op vraag van de FIA." De samenstelling van de velgen is volgens het Duitse bedrijf - dat de velgen veelal in Japan laat produceren - nauwelijks anders. "De MK2 heeft geen andere vorm dan de MK1", verklaart de woordvoerder. "Metaalmoeheid was niet het probleem van het originele design. Alleen de samenstelling van de buitenkant is iets verstevigd om beter met de zij-impact om te gaan. Het gewicht is iets toegenomen, maar het incassatievermogen van de velg is meer dan verdubbeld."

De velgen gaan er wel wat anders uitzien, zo onthult het de woordvoerder: "De samenstelling van de verf is verbeterd. MK1 en MK2 gebruiken dezelfde soort verf, maar door de ontwikkelingen van de faciliteiten is de kwaliteit en de efficiëntie verbeterd."