Sterkere teamgenoot voor Verstappen? Horner maakt zich geen zorgen

Waar Daniel Ricciardo zeker in de beginperiode veel weerstand kon bieden, had Verstappen na het vertrek van de Australiër geen kind aan Pierre Gasly en Alexander Albon als teamgenoten. Perez moet op papier dichterbij kunnen komen en wenst zich niet bij voorbaat neer te leggen bij een rol als 'ideale wingman' - zoals Toto Wolff Valtteri Bottas omschreef. "Ik denk dat je een status als nummer twee pas op het asfalt krijgt. Ik zou eerlijk gezegd enorm verbaasd zijn als er ook maar één team in de Formule 1 is dat bij binnenkomst meteen zegt dat je de nummer twee bent." Het geeft aan dat Perez binnen Red Bull wil laten zien wat hij waard is.

'Perez weet waar hij aan begint'

Desondanks vreest Horner niet voor een interne strijd bij het energiedrankenmerk. "Ik denk dat beide partijen heel reëel zijn. Volgens mij kent Sergio de kwaliteit van Max ook al wel. Hij is een doorgewinterde racer met enorm veel ervaring. Hij weet dus ook waar hij het, met het talent van Max, tegen moet opnemen. Max is de afgelopen jaren geweldig in vorm geweest, dus ik denk niet dat Checo deze uitdaging ook maar op enige manier onderschat. Ik denk dat hij vooral blij is met deze kans en zichzelf graag wil bewijzen."

Horner vreest dus niet voor een aanvaring zoals Perez die wel met Esteban Ocon heeft gehad bij Force India. De Britse teambaas benadrukt juist de positieve kanten van de deal. "We willen voor het sterkste mogelijke team gaan om met Mercedes te kunnen vechten. In die strijd heb je nou eenmaal twee auto's nodig", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Sergio beschikt daarvoor over de benodigde ervaring en neemt ook een schat aan kennis mee naar het team. Ik denk dat hij volgend jaar een goede teamgenoot zal blijken voor Max."

Verstappen maakt zich evenmin zorgen over de komst van Perez. De Limburger denkt dat hij best op één lijn kan zitten met zijn nieuwe teammakker. "Hij is een aardige gast, ik weet zeker dat we goed met elkaar op kunnen schieten." Wat betreft de dynamiek in het team verwacht hij ook geen spannende veranderingen, zo laat hij desgevraagd door Motorsport.com Nederland weten. "Om eerlijk te zijn weet ik dat allemaal nog niet, ik heb er nog niet over gesproken. Maar voor 95 procent van alle races die we hebben gehad, of misschien nog wel meer, hebben beide auto's steeds dezelfde upgrades gekregen. Dus ik denk niet dat er veel gaat veranderen."

