Dat de Williams FW45 een stap in de juiste richting is geweest, hebben de prestaties van Alexander Albon en Logan Sargeant in de eerste drie races van 2023 bewezen. Het team heeft nog niet de gewenste resultaten behaald, al is op de baan duidelijk gebleken dat de auto een stuk competitiever is dan de FW44. Williams heeft na Aston Martin de grootste vooruitgang geboekt ten opzichte van 2022, wat het team nu wel voor een dilemma stelt.

Williams wil uiteraard voortbouwen op deze vooruitgang en dit seizoen nog meer stappen vooruitzetten, maar met het budgetplafond zijn de mogelijkheden beperkt. Bovendien is het dan de vraag of de middelen ingezet moeten worden om dit seizoen sterker te worden, of in 2024 en 2025 juist sterker te beginnen. Teambaas James Vowles weet dat het team dit seizoen compromissen moet sluiten om het hoofddoel niet uit het oog te verliezen.

"Wat duidelijk is, is dat we in alle drie de races in staat waren om voor de punten te vechten", zegt Vowles in een video van Williams. "In Bahrein vertaalde zich dat in een punt, helaas verlieten we Melbourne zonder punten. Maar zelfs in Saudi-Arabië waren er momenten dat we zagen dat we competitieve rondetijden kunnen neerzetten en in de mix zaten. Daar hebben we perfectie voor nodig, maar de auto staat er wel."

"Dat biedt me hoop voor de rest van het seizoen, dat we een auto hebben die goed is of in de buurt zit. We doen ons best om deze te ontwikkelen, maar dat doen we wel met een schuin oog op de toekomst. We kunnen ons doel niet uit het zicht verliezen: we willen volgend jaar en het jaar erop een stuk competitiever zijn. De enige manier om dat te bereiken, is door dit jaar wat op te offeren binnen het budgetplafond."

Vowles verwacht dat de Grand Prix van Azerbeidzjan een goed weekend kan worden voor Williams. Immers moet de FW45 het vooral hebben van circuits met lange rechte stukken. "Dit is opnieuw een circuit waar we mee kunnen doen om de punten", voorspelt de Brit. De race die daarna volgt, de Grand Prix van Miami, zou een ander beeld moeten schetsen. "Dat wordt iets lastiger. De auto was er vorig jaar competitief, maar sommige karakteristieken van die baan passen niet per se zo goed bij onze auto als Baku. Ondanks dat benaderen we elk weekend hetzelfde: we doen ons uiterste best en zullen punten pakken als deze voor het grijpen liggen."