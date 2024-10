Sterke Verstappen met vraagtekens de race in, Marko reageert op vader Pérez en P18

Carlos Sainz heeft op soevereine wijze pole-position gepakt voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Ferrari-coureur leverde feilloos op het Autódromo Hermanos Rodríguez, al kan hetzelfde worden gezegd van Max Verstappen. Na een 'nutteloze' vrijdag en een motorwissel (dit weekend nog zonder gridstraf) hadden Verstappen en Red Bull veel werk aan de winkel, maar de Nederlander imponeerde met P2. Hij erkende na afloop dat de druk er flink op stond, ook al doordat hij een rondetijd kwijtraakte door het overschrijden van de track limits. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de rampzalige zaterdag van Sergio Pérez. De vader van Pérez heeft deze week weer laten weten dat Checo wereldkampioen in de Formule 1 zal worden, maar na een exit in Q1 moet hij het slechts met P18 doen. Helmut Marko reageert met een lach op de woorden van Pérez' vader, al is de nieuwe sof wel pijnlijk voor het constructeurskampioenschap. Tot slot aandacht voor Lando Norris en Andrea Stella die van mening verschillen over de kwalificatie, een blik op de (beperkte) long run-data en een voorbeschouwing op de race van zondag.

