De 23-jarige Russell weet met de Williams FW43B steevast uit te blinken in de kwalificatiesessies. De Brit is over één rondje nog geen enkele keer geklopt door teamgenoot Nicholas Latifi, terwijl hij het ook al twee Grand Prix-weekenden op rij tot het derde kwalificatiedeel heeft weten te schoppen. Voor eigen publiek wist de Brit zich afgelopen weekend als achtste te kwalificeren voor de sprintrace op Silverstone.

Ondanks de goede kwalificatieresultaten blijft het scoren van punten een lastige opgave voor Russell. Zo eindigde hij de sprintkwalificatie als negende, maar moest hij de Grand Prix vanwege een gridstraf als twaalfde aanvangen. Op die plaats eindigde hij ook in de race, waardoor Russell ook in Engeland weer met lege handen achterbleef.

“We kwamen heel slecht van onze plek tijdens de eerste start, maar hadden wel een goede start bij de tweede start. Het is dus een beetje jammer denk ik, dat dat niet in omgekeerde volgorde was”, vertelde Russell onder andere aan Motorsport.com. De Brit laat weten dat het snelle tempo over één ronde ook voor hem zelf een groot raadsel is: “Uiteindelijk denk ik echter niet dat we het verdienden om verder hogerop te finishen. Ik heb geen idee hoe we ons telkens zo goed weten te kwalificeren. Op papier hebben we nog altijd de negende auto van het veld. In elke sessie, behalve in de kwalificatie. In VT1, VT2, VT3 en in de race zijn we het negende team. In de kwalificatie weten we de auto opeens bij de beste tien, of beste twaalf te zetten, Wanneer je dan op zondag een stuk of acht snellere auto’s achter je hebt staan, is het heel moeilijk om ze daar ook te houden.”

“Ik denk dat de auto’s achter ons drie, vier of vijf tienden sneller waren dan ons. Met zo'n snelheidsverschil is het makkelijk. Ze lijken ook beter om te kunnen gaan met de banden, dus het was altijd al een kwestie van in de spiegels kijken en proberen die auto’s achter je te houden.”

Hoewel het gebrek aan puntenfinishes een flinke domper is, erkent Russell dat hij ook tevreden mag zijn met de kwalificatieresultaten: ‘Het is na de races altijd wel een beetje teleurstellend, maar aan de andere kant zijn we de laatste vier races ook telkens in de top-twaalf gefinisht, op die ene uitvalbeurt na dan. In drie van die vier races hebben we gestreden om de punten. Voor deze reeks van vier races hadden we daar zeker voor getekend.”

"Ik denk dat het [P12] een eerlijk resultaat is. We hadden het waarschijnlijk ook niet verdiend om verder naar voren te finishen. Zo lijkt het altijd wel te gaan, we gaan altijd achteruit op zondag. Dat is niet omdat we het slecht doen op zondag. Het is vooral omdat we het gewoon heel goed doen op zaterdag.”

Geen extra focus op kwalificatie

Russell ontkent verder dat zijn team extra tijd en moeite in de kwalificatie stopt, wat eventueel ten koste zou gaan van de long runs op zondag: “We focussen ons niet op de kwalificatie, we focussen ons volledig op de race. Ik weet dus niet of wij een stap maken, of dat de anderen fouten maken. Als het aankomt op één ronde en de druk is hoog, dan kan een tiende of twee al het verschil maken. In de race kom je in een ritme, dan vind je in een paar ronden de limiet.”

“We moeten het gewoon goed doen met alle procedures, dat we alles precies goed doen. De banden op de juiste temperatuur, de juiste positie op de baan. Ik heb het vertrouwen in de auto op zo’n moment [tijdens de kwalificatie]. Ik denk dat we het op zo’n moment gewoon beter doen dan de rest.”