In de donkere dagen voor kerst probeert Motorsport.com samen met haar lezers de beste inhaalactie van het Formule 1-seizoen in 2022 te vinden. De redactie heeft zestien momenten gekozen en via loting is er een toernooischema opgesteld. Vorige week werden de achtste finales gehouden en inmiddels zijn we aangekomen bij de tweede ronde. Vandaag staat er een pittig duel op het programma, waarin Sergio Perez en Max Verstappen het tegen elkaar opnemen.

Optie 1: Sergio Perez buitenom langs Lewis Hamilton in Australië

Sergio Perez baarde tijdens de Grand Prix van Australië opzien met een prachtige inhaalactie bij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Voor de race van dit jaar was het circuit van Albert Park verbouwd. De langzame chicane halverwege sector 2 is weg en coureurs gaan nu op volle snelheid richting de snelle combinatie van bocht 11 en 12. Voor Perez was de aanloop precies lang genoeg om buitenom langs Hamilton te gaan. Deze actie kreeg in de eerste ronde meer stemmen dan die George Russell op Yuki Tsunoda op Suzuka.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Max Verstappen voorbij aan Charles Leclerc in Sprint Imola

Max Verstappen verloor bij de start van de sprintrace op Imola de leiding aan Charles Leclerc. De hele sprintrace zat de Nederlander vlak achter Leclerc, maar Verstappen kon de Monegask net niet aanvallen. Dit veranderde in de voorlaatste ronde. Verstappen had een goede run en zette zijn Red Bull naast de Ferrari van Leclerc. De Limburger remde laat en ging buitenom voorbij aan Leclerc. Deze actie werd in de achtste finale verkozen boven die van Sebastian Vettel op Nicholas Latifi in Miami.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Laat in deze poll weten welke actie er volgens jou door moet naar de kwartfinale.

