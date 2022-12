Terwijl het einde van het jaar nu echt dichtbij is, is Motorsport.com samen met haar lezers nog steeds op zoek naar de beste inhaalactie in de Formule 1 van 2022. Via een vastgesteld toernooischema, dat door loting tot stand is gekomen, zijn de eerste twee rondes inmiddels achter de rug. Vandaag is het tijd voor de tweede halve finale. Daarin zien we een duel tussen Sebastian Vettel en Max Verstappen, beide met een manoeuvre op het Circuit of the Americas tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Optie 1: Sebastian Vettel spectaculair voorbij aan Kevin Magnussen

Na een mislukte pitstop moest Sebastian Vettel zich terugvechten in de Grand Prix van de Verenigde Staten. In de allerlaatste ronde stuitte hij op Kevin Magnussen. De Deen is lastig in te halen en Vettel moest alles uit de kast trekken om de Haas-coureur voorbij te steken. Met een prachtige actie buitenom de snelle doordraaier in sector drie luidde hij zijn aanval in, waarna Vettel Magnussen alleen nog maar uit hoefde te remmen. In de vorige rondes versloeg dit moment de dubbele inhaalactie van Esteban Ocon op Spa-Francorchamps, en de manoeuvre van Max Verstappen op Valtteri Bottas in Spanje.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Max Verstappen pakt Lewis Hamilton voor overwinning

Ook bij Max Verstappen mislukte een pitstop in de Grand Prix op het Circuit of the Americas, en ook hij moest zich terugvechten. In de slotfase van de race kwam hij achter leider Lewis Hamilton te zitten, die zijn plek niet zomaar wilde opgeven. Met behulp van de DRS reed Verstappen naar de Mercedes toe, waarna hij met een dappere uitremactie voorbij ging aan de Brit. Beide heren namen risico’s, maar het gevecht verliep eerlijk. In de vorige rondes werd dit moment boven de inhaalactie van Pierre Gasly op Zhou Guanyu in Monaco, en de manoeuvre van Carlos Sainz op Sergio Perez in Frankrijk verkozen.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Stem in deze poll op jouw favoriete actie!

De actie met de meeste stemmen pakt het tweede plekje in de finale. Morgen maken we bekend wie op 29 en 30 december de strijd met elkaar aangaan voor de titel van beste F1-inhaalactie van het jaar!