Ondanks dat de discussies over hoe de Formule 1 het inhalen makkelijker kan maken nog steeds lopen, hebben we in het afgelopen seizoen de nodige mooie inhaalacties gezien. Door de nieuwe reglementen konden coureurs elkaar beter volgen en kregen ze minder last van aerodynamische bijeffecten. De verkiezing voor beste inhaalmanoeuvre van het seizoen is in volle gang en we zijn inmiddels aangekomen bij het zesde duel van de achtste finales, waarbij de lezers van Motorsport.com opnieuw mogen kiezen op hun favoriete actie.

Optie 1: Sebastian Vettel verschalkt Kevin Magnussen in Texas

In de allerlaatste ronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten zat Sebastian Vettel achter Kevin Magnussen. De Duitser was met een andere strategie al aan een opmars bezig en stuitte nu dus op de Deen. Magnussen staat erom bekend dat hij altijd extreem hard verdedigt. In dit geval probeerde Vettel hem voorbij te steken bij het uitkomen van sector 2. De heren gingen wiel-aan-wiel en gaven elkaar net genoeg ruimte door de snelle doordraaier. Vettel kon later remmen bij het ingaan van de voorlaatste bocht en haalde Magnussen in.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Esteban Ocon pakt twee coureurs op Spa-Francorchamps

Ooit haalde Mika Hakkinen Michael Schumacher in door op het lange Kemmel Straight gebruik te maken van achterblijver Ricardo Zonta. Esteban Ocon deed dit jaar ongeveer hetzelfde. Sebastian Vettel was met Pierre Gasly in gevecht en Ocon twijfelde geen moment. In de Raidillion zat hij al in de slipstream en op het rechte stuk ging hij richting Les Combes buitenom aan de heren voorbij. Een risicovolle actie, maar hij pakte goed uit.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Laat hier weten welke inhaalmanoeuvre jij het beste vindt.

De winnaar van dit duel gaat door naar de kwartfinales, die volgende week op het programma staan. Dit weekend worden de laatste achtste finales afgewerkt.