Het einde van het jaar komt dichtbij en Motorsport.com is samen met de lezers op zoek naar de beste inhaalactie van het Formule 1-seizoen 2022. De redactie heeft zestien manoeuvres geselecteerd, en door een loting is er een toernooischema opgesteld. Vandaag het voorlaatste duel van de achtste finales!

Optie 1: Pierre Gasly remt Zhou Guanyu uit in Monaco

De Grand Prix van Monaco ging van start in verraderlijke omstandigheden. Het was kletsnat in het Prinsdom. Zo nat, dat de race ruim een uur werd uitgesteld. Toen de wedstrijd eindelijk onderweg was, besloot een aantal coureurs vroeg naar binnen te gaan voor intermediates. Ook Pierre Gasly wilde in de AlphaTauri vroeg van zijn full wets af. De gok betaalde zich uit en hij had snel meer tempo in zijn wagen dan de collega’s die wel doorreden op de regenbanden. Bij het ingaan van Mirabeau remde de Fransman Zhou Guanyu uit. Natuurlijk was er een verschil qua banden, maar inhalen in Monaco is en blijft een kunst.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Max Verstappen gaat voorbij aan Lewis Hamilton in Texas

Max Verstappen controleerde de Grand Prix van Amerika, totdat het mis ging bij zijn pitstop. Het wisselen van zijn banden duurde te lang en Verstappen viel terug naar plek drie. De Nederlander ging snel voorbij aan Charles Leclerc en moest de achtervolging inzetten op Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen reed meer dan zes seconden voor Verstappen. Met nog drie ronden te gaan zette Verstappen de aanval in en ging hij met een mooie actie voorbij aan de Brit, die op zijn beurt hard maar fair verdedigde. Verstappen won de race en daarmee won Red Bull Racing het constructeurskampioenschap.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Welke inhaalmanoeuvre vind jij er bovenuit steken? Laat het weten en stem op jouw favoriete actie.

Morgen is het tijd voor de laatste achtste finale, waarna we met de acht winnaars doorgaan naar de kwartfinales. Houd deze website goed in de gaten voor alle stemmingen.