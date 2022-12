Met nog een dag te gaan tot kerstavond, is het tijd voor de volgende poll in de verkiezing voor beste inhaalactie van het Formule 1-seizoen van 2022. Inmiddels is Motorsport.com met haar lezers al anderhalve week op zoek naar de beste actie, en ook vandaag staat er weer een lastig dilemma op het programma. De winnaars van het vijfde en zesde duel uit de achtste finales nemen het volgens het vastgestelde toernooischema tegen elkaar op.

Optie 1: Max Verstappen buitenom voorbij aan Valtteri Bottas

De Grand Prix van Spanje was geen makkelijke race voor Max Verstappen. De Nederlander ging vroeg in de wedstrijd van de baan en kreeg te maken met een falend DRS-systeem. Een alternatieve bandenstrategie moest Verstappen terug naar voren brengen. Op verse zachte banden probeerde Red Bull Racing een undercut op George Russell te creëren, maar daarvoor moest Verstappen snel voorbij aan Valtteri Bottas. In de langzame rechter doordraaier vroeg in de derde sector ging de Nederlander buitenom voorbij aan de Fin. Natuurlijk had Verstappen een voordeel qua banden, maar het is en blijft knappe actie. Dit moment kreeg in de vorige ronde meer stemmen dan de dubbele inhaalmanoeuvre van Lewis Hamilton op Monza.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Sebastian Vettel spectaculair langs Kevin Magnussen

In de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten voerde Sebastian Vettel een stevig gevecht met Kevin Magnussen. De Deen staat erom bekend dat hij lastig in te halen is, en dus moest Vettel in de allerlaatste ronde uit een ander vaatje tappen. Met heel veel risico ging hij buitenom Magnussen in de snelle doordraaier in de derde sector, waarna de Duitser Magnussen uitremde in de voorlaatste bocht. Deze risicovolle actie won in de achtste finale van Esteban Ocon, die op Spa-Francorchamps twee mensen voorbij stak op het Kemmel Straight.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Laat in deze poll weten welke actie jij het beste vindt.

De winnaar van dit duel plaatst zich voor de halve finales, die op 26 en 27 december worden gehouden. Houd deze website goed in de gaten voor de nieuwste polls in deze spannende verkiezing.