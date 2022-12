We zijn inmiddels over de helft van de eerste ronde van de verkiezing van de mooiste inhaalactie van het jaar, waarbij de lezers van Motorsport.com het voor het zeggen hebben. Uit de winnaars van de voorbije vier dagen komt een finalist, en nu springen we naar de andere kant van het schema. Van de zestien door de redactie gekozen inhaalacties blijven er uiteindelijk twee over in de finale die op 29 en 30 december wordt gehouden. Het toernooischema is ontstaan uit een loting.

Optie 1: Lewis Hamilton pakt twee man op Monza

Bij de Grand Prix van Italië kwamen de problemen van porpoising weer bovendrijven bij Mercedes. Toch was het Lewis Hamilton die op een mooie manier in beeld kwam met een prachtige inhaalactie. Bij het uitaccelereren van de eerste chicane ging hij voorbij aan zowel Lando Norris als Pierre Gasly. Hamilton ging snel langs Norris en ging wiel-aan-wiel met Gasly door de Curva Grande. Hamilton remde later dan Gasly richting de tweede chicane en boekte zo twee plekken winst binnen een sector.

Optie 2: Max Verstappen buitenom bij Valtteri Bottas in Spanje

Toen Max Verstappen in Spanje met een kapot DRS-systeem klem zat achter George Russell, besloot Red Bull Racing hem naar binnen te halen voor een vers setje zachte banden. Voordat hij aan een undercut kon gaan werken, moest hij eerst voorbij aan Valtteri Bottas. Verstappen zette zijn auto in de trage bocht 12 naast die van Bottas en glipte er buitenom langs. Normaal gesproken zie je op die plek geen inhaalacties. Natuurlijk had Verstappen veel verser rubber, maar toch was het een perfect uitgekiende actie, waarna hij later de race zou winnen.

