Het einde van 2022 komt steeds dichterbij en op de laatste dagen van het jaar mogen de lezers van Motorsport.com kiezen wat de beste inhaalactie van het seizoen in de Formule 1 is geweest. De redactie heeft zestien inhaalacties gekozen, waaronder uitrempogingen, manoeuvres buitenom en dubbele inhaalacties. Via een loting is er een toernooischema samengesteld. Vandaag de volgende clash in de achtste finales.

Optie 1: Sergio Perez buitenom voorbij aan Lewis Hamilton in Melbourne

De Mercedes lag niet echt lekker op de weg in het begin van 2022. Lewis Hamilton en George Russell hadden veel te maken met porpoising, oftewel het stuiteren door aerodynamische effecten onder de vloer. Toch was de snelheid op sommige circuits niet per se verkeerd. De Red Bull en de Ferrari waren echter duidelijk sneller. Tijdens de Grand Prix van Australië zat Sergio Perez vlak achter de W13 van Hamilton. Op het voor dit jaar verlengde rechte stuk zette de Mexicaan zijn Red Bull naast de wagen van Hamilton, en ging hij buitenom voorbij aan de Brit.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: George Russell pakt Yuki Tsunoda in de Esses op Suzuka

Na een zeer chaotisch verlopen eerste ronde op een kletsnatte baan, werd de Grand Prix van Japan ruim twee uur uitgesteld. Alleen in de laatste veertig minuten die er over waren op de officiële klok werd er nog geracet. In die veertig minuten liet George Russell zien uitstekend te kunnen racen. In de Esses is het normaal gesproken haast onmogelijk om in te halen, maar in andere omstandigheden ontstaan er soms kansen. Russell prikte zijn Mercedes naast de AlphaTauri van Yuki Tsunoda en ging buitenom langs de Japanner. Wat een regenrace wel niet voor kansen kan brengen.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Welke actie vind jij er uitspringen? Stem hier op jouw favoriete manoeuvre en bepaal welke inhaalactie door gaat naar de kwartfinale.

In de komende dagen gaan we verder met de achtste finales, om vervolgens steeds dichterbij de winnaar te komen naarmate de laatste dagen van het jaar verstrijken.