In het Formule 1-seizoen van 2022 hebben we weer de nodige spectaculaire inhaalacties voorbij zien komen. Het zijn soms momenten waarbij je op het puntje van je stoel zit, want áls het fout gaat, kan het ook echt vervelend aflopen. In de laatste weken van december zoekt Motorsport.com met haar lezers naar de beste inhaalmanoeuvre van het jaar. De redactie heeft zestien acties gekozen en via een loting een toernooischema gecreëerd. Vandaag staat het vierde duel van de achtste finales op het programma.

Optie 1: Sebastian Vettel op Nicholas Latifi in Miami

De Aston Martin van Sebastian Vettel en Lance Stroll was aan het begin van 2022 nou niet echt een goede wagen te noemen. Sterker nog, het leek erop dat het team met Williams moest gaan strijden om de laatste plaats. Gedurende het seizoen verbeterde Aston Martin zich en kwamen puntenfinishes wat vaker voor. Ook in de openingsfase van het seizoen probeerden de coureurs te maximaliseren. Tijdens de Grand Prix van Miami probeerde Sebastian Vettel in de trage en bochtige derde sector Nicholas Latifi in te halen. De Duitser liet zijn wagen staan naast de Williams en pakte uiteindelijk de plek over.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Max Verstappen buitenom bij Charles Leclerc op Imola

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, die op vrijdag werd verreden, pakte Max Verstappen zijn eerste pole-position van het seizoen. Tijdens de sprintrace op zaterdag had Verstappen een mindere start dan rivaal Charles Leclerc. De Monegask pakte de leiding. Verstappen zat de hele sprintrace vlak achter Leclerc, en het was de vraag of de Nederlander het nog zou proberen. Met nog maar twee ronden te gaan had hij een goede slipstream te pakken op het lange rechte stuk, en met behulp van zijn DRS-systeem zette hij de aanval in. Verstappen ging buitenom voorbij aan Leclerc, en won de eerste sprintrace van het jaar.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Welke inhaalactie vind jij het beste? Laat het weten door te stemmen op jouw favoriete moment.

De manoeuvre met de meeste stemmen gaat door naar de kwartfinale, die later deze maand op het programma staat. In de komende dagen ronden we de achtste finales af. Houd deze website goed in de gaten voor de komende duels!