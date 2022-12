De eerste ronde van de verkiezing voor beste inhaalactie van het Formule 1-seizoen 2022 zit erop. Vorige week konden de lezers van Motorsport.com stemmen op duels in de eerste ronde, en gisteren maakten we bekend welke acht momenten er doorgaan naar de kwartfinale. De knock-out fase gaat vanaf vandaag weer verder. Volgens het vastgestelde schema nemen de winnaars van de eerste twee achtste finales het tegen elkaar op in de eerste kwartfinale. De keuzes worden steeds lastiger.

Optie 1: Mick Schumacher voorbij aan Sebastian Vettel op Zandvoort

De inhaalactie van Mick Schumacher bij de Grand Prix van Nederland werd in de eerste ronde verkozen boven die van Charles Leclerc op Max Verstappen tijdens de race in Oostenrijk. Inhalen op Zandvoort is natuurlijk niet makkelijk. De rechte stukken zijn kort en zelfs met DRS is iemand uitremmen in de Tarzanbocht nog een hele uitdaging. Het feit dat deze actie van Schumacher achter op het circuit plaatsvindt, in meerdere bochten wordt doorgezet en ook nog eens begint met een actie buitenom in de Hans Ernst Chicane, maakt deze manoeuvre tot een kunststukje.

Optie 2: Daniel Ricciardo verschalkt beide Alpines in Hongarije

In de afgelopen weken bleek wel dat de relatie tussen Fernando Alonso en Esteban Ocon bij Alpine niet altijd super was. De heren waren soms meer met elkaar bezig dan met de concurrenten. Daniel Ricciardo wist daar perfect van te profiteren tijdens de Grand Prix van Hongarije. Met een slimme actie steekt hij de beide heren voorbij en wint hij twee posities. Deze inhaalactie kreeg in de eerste ronde meer stemmen dan de inhaalactie van Lewis Hamilton in de laatste bocht op Silverstone.

