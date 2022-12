Terwijl veel mensen al langzaam beginnen te koken, de kerstchocolade erbij pakken en Mariah Carey en Chris Rea al op de speakers te horen zijn, is het ook tijd voor de laatste kwartfinale van de verkiezing van beste inhaalactie in de Formule 1 van 2022. Via een vastgesteld toernooischema is Motorsport.com samen met haar lezers al bijna twee weken bezig met het vinden van de mooiste actie. Vandaag strijden Max Verstappen en Carlos Sainz voor een plekje in de halve finale.

Optie 1: Max Verstappen in slotfase GP Amerika voorbij aan Lewis Hamilton

Max Verstappen had geen gemakkelijke middag op het Circuit of The Americas. Door een mislukte pitstop kwam hij achter Lewis Hamilton te liggen. De Nederlander vocht zich terug en met nog een paar ronden te gaan ging hij voorbij aan de zevenvoudig wereldkampioen. Dit deed hij met een dappere uitremactie, waarbij Lewis Hamilton hard, maar fair verdedigde. Een prachtig gevecht dus. Dit moment kreeg in de achtste finale meer stemmen dan de uitremactie van Pierre Gasly op Zhou Guanyu in Monaco.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Carlos Sainz in gevecht met Sergio Perez in Frankrijk

Door de crash van Charles Leclerc eindigde de middag van Ferrari op Paul Ricard sowieso al in mineur. De tijdstraf voor Carlos Sainz voor een unsafe release maakte het er niet beter op. Toch zette Sainz zichzelf even goed in de spotlights, met een mooie inhaalactie op Sergio Perez. Terwijl zijn team hem naar binnen riep [dat radiobericht was van iets eerder in de ronde], ging de Spanjaard met een perfect uitgekiende manoeuvre voorbij aan de Mexicaan. Dit moment werd in de vorige ronde boven de dubbele uitremactie van Fernando Alonso in Abu Dhabi verkozen.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Laat in deze poll weten welke actie volgens jou het beste is.

