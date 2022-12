Inhalen in de Formule 1 is een kunst. Een combinatie van lef, geduld en inschattingsvermogen is vereist om veilig en efficiënt je concurrent voorbij te gaan. In het afgelopen seizoen hebben we weer de nodige dappere pogingen van de coureurs gezien. Nu het jaar er bijna op zit, mogen de lezers van Motorsport.com bepalen wat zij de beste actie vonden. Via een door de redactie opgezet toernooi kan iedereen in vier ronden stemmen, totdat er één manoeuvre overblijft. Het toernooischema is ontstaan door een loting.

Vandaag staat het tweede duel van de achtste finale op het programma.

Optie 1 – Lewis Hamilton steekt Sergio Perez en Charles Leclerc voorbij in Silverstone

In dit prachtige gevecht bij de Grand Prix van Groot-Brittannië zitten wellicht wel drie kandidaten voor de inhaalactie van het seizoen. Toch steekt er eentje bovenuit. Charles Leclerc en Sergio Perez maken het elkaar extreem lastig in de laatste chicane van het circuit. Lewis Hamilton twijfelt geen moment als de heren wijd schieten en duikt aan de binnenkant in het laatste knikje voor start-finish. Een ouderwetse sluwe actie van Hamilton, die later op het podium zou eindigen in zijn thuisrace.

Bekijk het moment in onderstaande video terug:

Optie 2 – Daniel Ricciardo pakt beide Alpines in een beweging in Hongarije

Daniel Ricciardo heeft geen makkelijk F1-seizoen achter de rug. De Australiër was niet snel genoeg bij McLaren en reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor het team uit Woking. Zijn kenmerkende kwaliteit bij inhaalacties kwam zelden naar boven in 2022. Toch zagen we tijdens de Grand Prix van Hongarije weer even die uiterst beheerste Ricciardo. Terwijl de Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon het met elkaar aan de stok hebben, steekt de Honey Badger zijn McLaren er tussen en schiet hij het duo voorbij.

Bekijk het moment in onderstaande video terug:

Stem op jouw favoriet

Welke actie vond jij het mooist? Stem hieronder op jouw favoriet!

