Stem! Mooiste inhaalactie van F1-seizoen 2022: De finale

De afgelopen weken is er flink gestemd op de Motorsport.com Inhaalactie van het Jaar-verkiezing. Na een lang en zorgvuldig traject zijn er twee finalisten uit de kokers komen rollen.

Optie 1: Max Verstappen verschalkt Charles Leclerc in sprintrace Imola

Na een moeizame start van het seizoen, met twee uitvalbeurten in drie races, draaien Verstappen en Red Bull de boel om in Imola. Ondanks het sprintraceformat worden flink wat updates geïntroduceerd. Een gok die goed uitpakt. Hoewel de Nederlander bij de start van de sprintrace de leiding moet afstaan aan zijn Ferrari-concurrent, houdt hij de banden beter intact. In de slotfase slaat Verstappen met een puike inhaalactie toe.

Kijk het moment terug in onderstaande video.

Optie 2: Max Verstappen pakt Lewis Hamilton voor de winst in Austin

Als kersvers wereldkampioen reist Verstappen af naar Amerika. Een ding wordt weer goed duidelijk: de Nederlander deelt geen cadeautjes uit. Na een mislukte stop moet hij in de slotfase flink in de achtervolging om alsnog de winst te kunnen pakken. Een paar ronden voor het einde moet rivaal Hamilton het hoofd buigen en gaat de winst opnieuw naar Verstappen.

Kijk het moment terug in onderstaande video.

