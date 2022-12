Terwijl iedereen nog volop in kerstsfeer zit, beginnen vandaag de halve finales van de verkiezing voor beste inhaalactie van het Formule 1-seizoen 2022. Twee weken lang is Motorsport.com al met haar lezers op zoek naar de beste inhaalmanoeuvre van het jaar. Dit volgens een van tevoren vastgesteld toernooischema dat door middel van loting tot stand is gekomen. De eerste twee ronden zijn achter de rug, en dus is het vandaag tijd om de voorlaatste ronde af te trappen.

Optie 1: Daniel Ricciardo voorbij aan beide Alpines

Daniel Ricciardo en gedurfde inhaalacties is een combinatie die je vaak hoort. The last of the late brakers is een van zijn bijnamen, oftewel de laatste van de rijders die laat remmen. Toen er in Hongarije met Fernando Alonso en Esteban Ocon ineens twee teamgenoten voor hem zaten die het elkaar lastig maakten, kon je wel raden wat er zou gebeuren. Ricciardo stak de beide heren geniepig voorbij en won zo twee posities. Het was zeker niet het beste seizoen van de Honey Badger, maar deze actie mocht er zijn. In de vorige rondes werd dit moment boven de actie van Lewis Hamilton op Charles Leclerc en Sergio Perez op Silverstone, en de manoeuvre van Mick Schumacher op Sebastian Vettel op Zandvoort verkozen.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Optie 2: Max Verstappen buitenom langs Charles Leclerc op Imola

In de eerste drie races van het F1-seizoen boekte Verstappen een overwinning, maar viel hij ook twee keer uit. Daarnaast kwam de Red Bull in Australië ook gewoon snelheid tekort. Op Imola pakte Verstappen in het vierde weekend van het jaar eindelijk een pole-position, maar verloor hij de leiding bij de start van de sprintrace. In de voorlaatste ronde veroverde hij de kop terug, met een prachtige en perfect getimede inhaalactie in bocht 1. Verstappen ging op het allerlaatste moment op de rem en kwam perfect uit. Deze actie versloeg in vorige duels de manoeuvre van Sebastian Vettel op Nicholas Latifi in Miami en de dappere poging van Sergio Perez buitenom bij Lewis Hamilton in Australië.

Bekijk het moment in onderstaande video terug.

Stem op jouw favoriet

Stem in deze poll op jouw favoriete actie en bepaal wie er doorgaat naar de finale.

Het moment met de meeste stemmen plaatst zich als eerste voor de finale, die vanaf 29 december gehouden wordt. Morgen is het tijd voor de andere halve finale, houd deze website dus goed in de gaten!