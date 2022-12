In het afgelopen Formule 1-seizoen hebben we meer inhaalacties gezien dan in de jaren daarvoor. Ook in 2022 zaten er weer een aantal pareltjes tussen. In de laatste dagen van het jaar kunnen de lezers van Motorsport.com bepalen wat de mooiste inhaalactie van het jaar was. De redactie heeft zestien momenten geselecteerd. Via een knock-out systeem werken we toe naar de grote finale op de laatste dagen van 2022. Op 31 december wordt de winnaar van de mooiste inhaalactie van het voorbije Formule 1-seizoen bekendgemaakt.

Vandaag het eerste duel van de achtste finales.

Optie 1 – Charles Leclerc haalt Max Verstappen in voor de leiding op de Red Bull Ring

Op de zaterdag van de Grand Prix van Oostenrijk was Max Verstappen de beste in de sprintrace. In de race op zondag was het echter Charles Leclerc die meer snelheid in zijn wagen had. De Ferrari ging in die wedstrijd beter met zijn banden om, maar Leclerc moest door een andere strategie zijn rivaal meerdere malen op de baan inhalen. De eerste van zijn acties was de mooiste. De Monegask remde richting bocht 4 diep in, kreeg net genoeg ruimte en ging knap aan de Nederlander voorbij. Uiteindelijk pakte hij hier zijn derde en laatste zege van het seizoen.

Bekijk het moment in onderstaande video terug:

Optie 2 – Mick Schumacher voorbij aan Sebastian Vettel in Dutch GP

De tweede optie in deze ronde staat op naam van Mick Schumacher. De jonge Duitser kende een lastig seizoen. Hij kwam dit jaar niet helemaal lekker uit de verf bij het team van Haas. In de Dutch Grand Prix liet hij echter zien wel uitstekend te kunnen inhalen. Schumacher zette zijn wagen aan de buitenkant naast die van landgenoot Sebastian Vettel in de Hans Ernst Chicane. De heren lieten elkaar leven en Schumacher kon na een lang wiel-aan-wiel gevecht richting bocht 13 voorbij aan Vettel. Het was misschien niet een actie die heel veel impact had op de race, maar het was wel een knap staaltje racen op het krappe circuit van Zandvoort.

Bekijk het moment in onderstaande video terug:

Stem op jouw favoriet

Wat vind jij de mooiste inhaalactie van deze twee opties? Stem hieronder op jouw favoriet!

Het moment met de meeste stemmen gaat door naar de kwartfinale. Houd deze website goed in de gaten, want in de komende dagen staan de overige achtste finales op het programma.