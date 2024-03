Stella prijst Piastri de hemel in: "Toekomst ziet er sterk uit"

"Het is ontzettend bemoedigend om te bedenken dat dit nog maar het begin van zijn tweede seizoen is", zei Stella nadat Oscar Piastri in zijn geboortestad Melbourne de Australische Grand Prix als vierde had afgesloten. Het was al de derde keer in evenzoveel optredens dit F1-seizoen dat de jonge McLaren-coureur in de punten reed. In het klassement staat hij nu vijfde, nog voor zijn veel ervarener teamgenoot Lando Norris. Teambaas Stella voorziet een zonnige toekomst voor de 22-jarige coureur die niet alleen snel is, maar ook in het teambelang kan denken. Dat kwam afgelopen weekend tot uiting toen hij op last van het team Norris – die op verse banden sneller was – voorbij te laten.

Luisteren naar teamorders is één ding, maar waar Stella echt van onder de indruk is, is de volwassen manier waarop Piastri op zo’n jonge leeftijd al onder soms moeilijke omstandigheden het overzicht behoudt om aanpassingen te verrichten. "We hebben het niet over aanpassingen op het moment dat er een probleem ontstaat. Het gaat om aanpassingen die moeten voorkomen dat er problemen ontstaan”, legde Stella uit. "Als je een rookie bent, moet je eerst daadwerkelijk in de problemen komen om te realiseren dat je ook echt in de problemen zit. Maar hij is zich nu al bewust van het feit dat sommige omstandigheden tot problemen kunnen leiden."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3e positie, gesprek na de race Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Als voorbeeld van de vooruitgang die Piastri al heeft geboekt, noemde Stella het bandenmanagement van de Australiër in Melbourne. "Toen hij zo aan het rondrijden was op die [slijtende] banden, denk ik dat hij begon te begrijpen waar de limiet ligt, zelfs als hij één kilometer per uur sneller zou gaan. Dat heeft alles met finetuning te maken, het was alsof hij zichzelf aan het kalibreren en testen was."

De progressie die Piastri race na race lijkt te boeken, belooft nog wat voor de toekomst, verwacht Stella. "Als je bedenkt op hoeveel punten hij nog kan verbeteren, dan denk ik dat de toekomst er voor Oscar heel sterk uitziet.” Het talent wacht volgende week een nieuw leermoment. Dan staat de Grand Prix van Japan op het programma.