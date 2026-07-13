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Steiner denkt dat Max Verstappen 'absoluut' spijt heeft dat hij niet bij Mercedes tekende

Guenther Steiner gelooft dat Max Verstappen spijt heeft dat niet eerder naar het fabrieksteam van Mercedes is overgestapt

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Voormalig Haas F1-teambaas Guenther Steiner gelooft dat Max Verstappen er "absoluut" spijt van heeft dat hij eerdere mogelijkheden om naar Mercedes te gaan niet heeft aan te grijpen, en stelt dat het venster voor de viervoudig kampioen om de overstap te maken momenteel gesloten lijkt.

De toekomst van Verstappen is weer eens onderwerp van gesprek in de paddock na een turbulente periode bij Red Bull. De frustratie van de Nederlander bereikte een kookpunt tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone, waar een terugkerend probleem met de achtervleugel ertoe leidde dat hij spinde en vast kwam te zitten in de grindbak bij Stowe.

Hoewel geruchten Verstappen aanhoudend in verband hebben gebracht met een vertrek bij de formatie uit Milton Keynes, suggereert Steiner dat Verstappen zijn kans om zich bij Mercedes aan te sluiten heeft gemist.

Tijdens een optreden in The Red Flags Podcast legde Steiner uit: "Absoluut. Ik weet zeker dat hij er spijt van heeft. Maar op dat moment, omdat het was toen al die onderhandelingen met George en Mercedes werden gevoerd. Ik denk dat het alternatief Max daar zou zijn geweest, en ik denk dat Max gewoon niet zeker wist wat er in de toekomst zou gebeuren, en toen glipte het hem uit handen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat de kans toen en daar zou zijn geweest, en ik weet niet of hij dat jaar onder het contract uit had kunnen komen."

Toen hem werd gevraagd waarom hij denkt dat het nu "te laat" is voor de 28-jarige om zich bij de formatie uit Brackley aan te sluiten, wees Steiner op de sterke rijdersbezetting die Mercedes al heeft. Zowel George Russell als Kimi Antonelli lijken bij Mercedes te blijven in 2027, nadat teambaas Toto Wolff onlangs bevestigde dat hij de huidige coureurs graag voor volgend jaar wil behouden.

"Maar hij werd ervan overtuigd te blijven waar hij is, en hij wachtte tot de nieuwe reglementen kwamen, en nu ziet het er uiteraard naar uit dat het te laat is," voegde Steiner toe.

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