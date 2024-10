Steiner onthult wie hij op dit moment de beste F1-coureur vindt

Het is een discussie die veel autosportfans met elkaar voeren: wie is de beste Formule 1-coureur op dit moment? Namen als Lewis Hamilton en Fernando Alonso worden wel eens genoemd. Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner roert zich in de discussie. In de Beyond the Grid-podcast vertelt de Italiaan wie volgens hem de beste coureur uit het huidige startveld is, namelijk Max Verstappen. "Ik denk dat hij dat is. Hij is namelijk jong, hij is hongerig en hij is een echte racer", aldus de 59-jarige man uit Meran. "Maar je zou ook Lewis Hamilton kunnen zeggen. Hij heeft zeven wereldtitels. Lewis is wel een fantastische coureur, maar is hij nog zo gedreven en hongerig als Max? Ik weet het niet."

Steiner denkt ook wel dat naarmate Verstappen ouder wordt, bij de Nederlander een verandering in het karakter gaat komen. "Misschien is Max over vijf jaar ook wel compleet anders. Ik bedoel, de Max die we nu hebben is niet meer dezelfde Max van vier of vijf jaar geleden. Hij is nu al meer een rekenaar aan het worden", stelt hij. Daarmee doelt Steiner op het feit dat Verstappen wat berekender rijdt en niet meer continu aanvalt.

Bij de rest van de coureurs ziet Steiner iemand die zich binnen afzienbare tijd bij de toppers in F1 kan voegen. "Ik denk dat Lando [Norris] hetzelfde talent heeft [als Max], in ieder geval net zoveel. Maar is hij net zo agressief, net zo hongerig? Doet hij dingen die Max ook deed om te winnen, of niet?", vraagt hij zichzelf hardop af. "Ik bedoel, dit soort kleine dingen maken tegenwoordig het verschil. Daarom denk ik dat als complete coureur Max Verstappen op dit moment de beste is."