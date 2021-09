Nikita Mazepin verweet Schumacher afgelopen weekend zijn kwalificatie verknald te hebben omdat de jonge Duitser zich niet aan het protocol van het team zou hebben gehouden en de Rus in de outlap inhaalde. Mick Schumacher claimde echter dat hij daar toestemming voor had. Tijdens de race verdedigde Mazepin zijn positie vervolgens hardhandig waar Schumacher dan weer boos over was. Schumacher verklaarde dat er ruimte voor verbetering was in zijn band met zijn mede-rookie, de Russische coureur verklaarde anderzijds ‘geen probleem’ te hebben met Schumacher.

Donderdag ging Steiner in op de situatie rond zijn beide poulains, die elkaar het leven flink zuur maken. “Wat er vorige week gebeurde hebben we besproken tijdens een bijeenkomst op zondag en dat zullen we vandaag nog eens doen”, aldus de excentrieke teambaas van de achterhoedeklant. “We werken eraan en hopen de problemen uit de wereld te helpen, we hebben dit soort dingen wel vaker gehad. Ik wil gewoon dat beide jongens duidelijk weten hoe ze moeten racen, dat niemand iets opschiet met dit soort situaties en dat het te voorkomen is. Ze hebben er zelf helemaal niets aan.”

Steiner voegde toe: “Het maakt me geen bal uit wat ze privé doen, of ze nu vrienden zijn of niet. Op het circuit moeten ze presteren voor het team. Als je ze apart spreekt, zijn ze het ermee eens. Nu moeten we zorgen dat we ze samen op één lijn krijgen. Daar werken we aan. Er zijn veel teamgenoten in de paddock die het niet erg goed met elkaar kunnen vinden. We moeten een goede werkrelatie creëren. Ze zijn jong en moeten begrijpen dat ze samen door een deur moeten bij dit team.”

Haas heeft nog geen punten gescoord en staat stijf onderaan in het kampioenschap voor constructeurs. Het team heeft er voor gekozen om 2021 als overgangsjaar te gebruiken. Er wordt geen geld gestoken in de huidige wagen en de focus ligt volledig op het nieuwe reglement, dat komend seizoen van kracht wordt. Mazepin en Schumacher rijden daardoor dusdanig achter de feiten aan dat ze enkel met elkaar kunnen duelleren. “Het is niet persoonlijk, het zijn vooral de omstandigheden”, aldus Steiner. “We vechten met niemand anders, ze hebben alleen elkaar. Dit gevecht is dus overdreven omdat er niemand anders is. Als je met nog drie of vier auto’s kunt duelleren zou je deze situatie niet zien. Als je dit doet bij iemand die niet je teamgenoot is, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Met een teamgenoot wordt het echter persoonlijk. Ze focussen zich op elkaar. Dat is volgens mij het probleem.”