Steiner: Haas heeft geen haast met rijderskeuze voor 2023

Hoewel de officiële bevestiging nog niet gekomen is, lijkt het onwaarschijnlijk dat Mick Schumacher nog een derde seizoen zal doorbrengen bij het Haas F1 Team. Ferrari-reserve Antonio Giovinazzi rijdt in Monza en Austin twee keer een vrije training en is naar verluidt favoriet voor het zitje. Ook Daniel Ricciardo is in beeld na zijn vertrek bij McLaren, en zelfs Pietro Fittipaldi zou met zijn Braziliaanse steun in aanmerking komen voor een zitje. In feite is het momenteel wachten tot de Contract Recognition Board een beslissing neemt over de situatie waar Oscar Piastri zich in bevindt met McLaren en Alpine.

Gene Haas is dit weekend in Zandvoort en Steiner geeft toe dat hij met de teameigenaar om tafel gaat om de toekomst te bespreken. “Natuurlijk zullen we het erover hebben”, zegt Steiner. “Het is de start, maar nog niet het einde. Ik bedoel, het is niet dat we er helemaal nog niet over gesproken hebben, maar we hebben besloten om nog even te wachten. We hebben absoluut geen haast. We bekijken de situatie van Mick, we zien wat er gebeurt. We hebben de tijd, waarom moeten we nu al een beslissing nemen? Als we nu beslissen en het verkeerd doen, krijgen we spijt. Waarom zouden we daarop wachten? Het ligt allemaal nog open, als je nu een iemand op het oog hebt dan ligt het niet meer open. Dan zou ik liegen.”

Steiner zegt dat Giovinazzi’s trainingen niet veel zeggen over de rijderskeuze voor volgend seizoen. “Het kwam voort uit een gesprek dat ik met Mattia [Binotto] voerde”, zegt Steiner. “Hij vroeg me of we Antonio nog een kans wilden geven in een Formule 1-wagen tijdens een training. Hij is de reserve van Ferrari, maar ook onze tweede reserve als Pietro er niet is. Hij is er niet alle races omdat hij nog een programma heeft. Ik dacht dat we niemand anders in de auto zouden krijgen, maar het is goed om iemand tijd te geven die ons een mening kan geven over onze auto. Hoe is de auto? En wat doet een andere coureur met onze auto? Het is een interessante situatie en een makkelijke beslissing.”

Video: Een kijkje achter de schermen in Zandvoort