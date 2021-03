Steiner: “Snel maatregelen voor kosten nemen als het moet”

Volgens Steiner ziet het er financieel in 2021 al beter uit, met veel races op de kalender waar ook vaak publiek bij aanwezig kan zijn. Hij hoopt vooralsnog dat er geen extra maatregelen nodig gaan zijn. “Je moet je hoofd niet in verband wikkelen als het niet kapot is,” zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Ik denk dat we nog even moeten wachten en kijken wat er gebeurt. Vorig jaar duurde het niet lang om die grote maatregelen te nemen. Iedereen is er nu klaar voor om stappen te nemen, maar voorlopig is het niet nodig. Vorig jaar moest elk team tijdens de pandemie het nieuwe Concorde-verdrag tekenen. En we zijn nog steeds met tien renstallen.”

Volgens Steiner zorgen het verdrag en het budgetplafond voor betere vooruitzichten voor de kleine teams. “Absoluut. Zonder het Concorde-akkoord en de nieuwe verdeelsleutel van inkomsten zouden we hier denk ik niet meer zitten. De grote teams hebben misschien iets meer kosten, want wij zijn een klein team. Wij halen het plafond ook net niet. Maar vroeger hadden de topteams honderd procent meer budget, nu misschien tien procent. Dat maakt het meer gelijk. We moeten nog steeds goed ons best doen, omdat ze nu zulke goede faciliteiten hebben. Ze hebben nog steeds een voordeel. Maar ik hoop dat het veld snel dichter bij elkaar komt. Dat zou fantastisch zijn!”