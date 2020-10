Steiner geeft toe: Mazepin staat op shortlist Haas voor 2021

Donderdag bevestigde Steiner al dat hij in Sochi een ontmoeting heeft gehad met Dmitry Mazepin, de vader van Nikita. Dat voedde geruchten dat de Russische zakenman in onderhandeling zou zijn met de Amerikaanse renstal om het team over te nemen, mogelijk al met ingang van 2021. Daarmee zou Mazepin junior komend seizoen verzekerd zijn van een zitje in de Formule 1. Na een moeilijk seizoen in 2019 presteert hij in 2020 sterk in de Formule 2, met een zesde plek in het kampioenschap en twee overwinningen op zijn naam. Gevraagd of de jonge Rus op de radar staat bij Haas gaf Steiner een bevestigend antwoord.

“Volgens mij heb ik eerder gezegd dat de F2 dit jaar heel competitief lijkt, en er zijn veel mensen om uit te kiezen. Het is een heel goed jaar. Mazepin is een van hen, want hij staat nu vijfde of zesde in de tussenstand en zit heel dicht bij de top. Hij heeft ook races gewonnen dit jaar. Dus, laten we hem ook maar op de lijst zetten.” Daarmee refereert Steiner naar de shortlist van zo’n tien coureurs die het team heeft voor 2021, maar wel benadrukt hij dat het geen grap is. “Natuurlijk kijken we momenteel naar al deze mensen.”

Haas F1 moet de knoop nog doorhakken welke richting het in wil slaan: gaat de focus naar de korte termijn, of wordt er gericht op de middellange termijn. Omdat daar nog geen besluit over is genomen, is de lijst volgens Steiner nog behoorlijk lang. “Er is ook veel talent, en daarom heb ik ook geen haast om een besluit te nemen. Dat blijf ik zeggen”, zei de Italiaan. “Er is geen haast, er zijn genoeg rijders. Zoals je zag werd Lance ziek, maar binnen een aantal uur hadden ze [Racing Point] Nico hier omdat hij niets te doen had. En we kunnen niet zeggen dat hij geen talent is. Het duurde niet lang om iemand te vinden. Volgend jaar zijn er meer mensen die dit doen, dus ik heb geen haast.”

Steiner benadrukt dat hij niet hoeft te wachten op het einde van het Formule 2-seizoen om een knoop door te kunnen hakken over de toekomstige rijders van Haas. “Ik denk dat het redelijk helder is wie goed is en wie niet op basis van wat we tot nu toe gezien hebben. De kleine details zitten dan niet in een of twee races. Zoals gezegd zijn er dit jaar best wel wat getalenteerde jongens in de Formule 2, dus ik hoef daar niet op te wachten.”

Met medewerking van Oleg Karpov