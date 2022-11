Steiner: Crashes hielpen Schumacher niet in jacht op lijfsbehoud

Donderdagmorgen werd duidelijk dat de voormalig Formule 2-kampioen dit weekend zijn laatste race rijdt bij Haas. Zijn plek wordt ingenomen door de 35-jarige Nico Hülkenberg, die afgezien van wat invalbeurten de afgelopen drie jaar niet op de F1-grid stond. Met de keuze voor Hülkenberg hoopt Haas de stap te kunnen zetten naar de middenmoot, maar waarom past Schumacher niet in dat profiel? Volgens Steiner omdat het team geen tijd heeft om Schumacher nog langer te kneden tot een ervaren F1-coureur. “Hij heeft niet de vele jaren ervaring, hij heeft ook nog nooit voor een ander team gereden dan bij dat van ons”, zegt de voorman van Haas, de huidige nummer acht bij de constructeurs, over Schumacher. “Nico heeft bij drie of vier teams gereden, dat is belangrijke ervaring. Het kost tijd om die ervaring op te doen en wij hebben geen tijd. We willen vooruit, we willen niet blijven waar we nu staan. We moeten beter presteren.”

Schumacher werd woensdag geïnformeerd over het feit dat hij volgend seizoen geen plek heeft bij Haas, op dezelfde dag tekende Hülkenberg een contract voor de duur van in ieder geval één jaar. “Wij moesten zien wat we beter moeten doen, we wilden Mick zoveel mogelijk tijd geven zodat wij de beste beslissing konden nemen. We hebben er continu over gesproken met Gene [Haas, teameigenaar] en toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we Nico wilden.” Er was volgens Steiner niet een bepaald moment waarop duidelijk werd dat er geen toekomst meer was voor Schumacher bij Haas, maar de verschillende crashes van de coureur maakten het er niet beter op.

“Dat is er onderdeel van, je kunt die crashes niet blijven negeren, dat was niet goed”, zegt Steiner. “Ik probeer het niet goed te maken, maar je kunt zien hoe groot de invloed van goede resultaten is. Dat is de balans die je moet vinden. Aan de ene kant deed hij het heel goed, toen hij finishte in Spielberg en Silverstone haalde hij ook gelijk veel punten. En dan heb je de slechte dingen met de crashes. Het is een combinatie van factoren. Maar het was niet een moment waarvan ik zou zeggen dat het doorslaggevend was. Het belangrijkste is dat we aan dit team moeten bouwen.”

"Niet alleen Mick moest zich verbeteren, het team ook"

“Mick verbeterde zich dit seizoen heel behoorlijk”, gaat Steiner verder. “Dat hoef ik niet uit te leggen. Daarom duurde het ook lang voordat we een beslissing konden nemen. Men dacht dat we in de zomer al een beslissing zouden nemen, maar we hebben de tijd genomen om de beste keuze te maken voor het team. Hij reed goed in bepaalde races.” Steiner vindt het moeilijk om te zeggen dat Schumacher niet voldaan heeft aan de verwachtingen. “Wat waren de verwachtingen? We zien zaken in het team die we moeten verbeteren en daar kunnen we beter iemand anders voor hebben. Het draait in dat geval niet alleen om Mick, het draait ook om het hele team. We staan waar we staan, daar zijn we zelf schuldig aan. Nu moeten we weer naar voren en er is een snellere manier door een man met veel ervaring te nemen. Hij heeft ervaring bij verschillende teams die in dezelfde situatie gezeten hebben als wij op dit moment.”

De reactie van Schumacher op het nieuws was voorbeeldig, voegt Steiner toe. “Hij reageerde heel volwassen. We danken hem voor wat hij gedaan heeft, het was geen makkelijke periode, het was niet altijd rozengeur en maneschijn hier. Het is natuurlijk altijd emotioneel, maar hij reageerde heel volwassen. Hij was dankbaar dat we hem een kans gegeven hebben. Het is nooit leuk om zo’n gesprek te voeren, het is geen pleziertje. Ik wilde het er met hem over praten, dat hebben we gisteren gedaan.”

