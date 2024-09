Domenicali: Wat Monza moet doen om op de F1-kalender te blijven

"Je kunt je de Formule 1 niet voorstellen zonder de Grand Prix van Italië", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. De race op het Autodromo Nazionale Monza staat al sinds 1950 op de kalender en is een van de populairste van het seizoen. Toch zou Domenicali de Temple of Speed van zijn racekalender verbannen als er niet de noodzakelijke investeringen zouden worden gedaan om net circuit te verbeteren. Een nieuw asfaltoppervlak alleen is daarbij niet genoeg, benadrukt Domenicali in een interview met Motorsport.com Italië.

"Te veel jaren heeft Monza zich alleen maar gericht op het verleden", stelt de Italiaan. De eigenaren van het circuit zijn zich daar inmiddels ook van bewust. Met het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt en het aanpassen van enkele kerbstones is alvast een begin gemaakt met de broodnodige modernisering van de omloop. "Die stap was onmisbaar voor ons als Formule 1", zegt Domenicali goedkeurend. "Maar nu moeten we doorgaan in deze richting. Het werk aan het circuitoppervlak is klaar. Nu komt wat er boven ligt: de tribunes, de paddock, de hospitality ruimtes. Dat zijn de volgende doelen. Dat kan niet worden uitgesteld tot 2040, we moeten deze projecten snel realiseren."

Volgens de voormalig teambaas van Ferrari is er haast geboden bij een aantal van deze projecten. Het contract van Monza met de Formule 1 loopt na 2025 af en of er een nieuw contract komt, is de vraag. Zeker gezien het feit dat Italië op het moment (met Monza en Imola) twee Grands Prix telt. "De Formule 1 krijgt veel verzoeken", waarschuwt Domenicali. "We zullen moeten bekijken of we beide races kunnen ondersteunen, maar dat is een kwestie die we in de loop van het jaar willen ophelderen."

Domenicali is blij met de steun van betrokkenen die zich er inmiddels ook van bewust zijn dat het vijf voor twaalf is. "Er zijn veel instanties bij betrokken, iedereen moet zijn steentje bijdragen en ik zeg dit als Italiaan: we moeten denken als een systeem. Dit is de enige manier waarop we alle processen kunnen versnellen, want we hebben snel antwoorden nodig."

Niet alleen het contract met Monza loopt na 2025 af, ook Imola – dat in 2020 tijdens de coronapandemie terugkeerde en sindsdien de Grand Prix van Emilia-Romagna organiseert – is alleen volgend jaar nog zeker van een Grand Prix.