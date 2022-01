Domenicali: Het is aan VW om de laatste stap richting F1 te zetten

Al maanden zingt de naam van de Volkswagen Group rond in de Formule 1-paddock. De automobielfabrikant uit Wolfsburg was nauw betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe motorische reglementen die vanaf 2026 gebruikt gaan worden. De kosten gaan dan flink omlaag en de power units worden een stuk minder complex. Daardoor staat weinig nog een entree van Volkswagen in de weg. Het moederbedrijf zou met Porsche en Audi willen toetreden. Met name Red Bull Racing en McLaren worden genoemd als potentiële partners.

Zo ver is het echter nog niet, eerst moet het verlossende woord nog komen. Formule 1 CEO Stefano Domenicali wacht vol spanning af. “Er staat ons een belangrijke maand te wachten staat met betrekking tot de beslissing van de Volkswagen Group”, bevestigt Domenicali in gesprek met Sport1. “Een entree zou geweldig zijn, maar ik kan niet uit naam van VW spreken. Ik heb een aantal jaar deel uitgemaakt van dit ongelofelijke concern en ik weet hoe hard zij aan de toekomst werken. Onze duurzame brandstof, die we parallel aan de nieuwe hybride motoren met een groter elektrisch component ontwikkelen, kan voor hen naast elektro-mobiliteit een tweede route zijn. En dat geldt niet alleen voor de VW Group, maar voor alle autofabrikanten. Wat betreft Volkswagen, hoop ik dat ze snel een beslissing nemen. Het was geweldig dat zij nauw betrokken waren bij de gesprekken over de nieuwe motorenreglementen. Het is nu aan hen om de laatste stap te zetten.”

Goed voor de Duitse belangstelling?

Ondanks de grote automobielindustrie in Duitsland neemt de populariteit van de Formule 1 in het land af. Sinds de hoogtijdagen van Michael Schumacher en Ferrari zijn de kijkcijfers drastisch gedaald. Op de vraag in hoeverre een entree van Volkswagen de deur opent voor een terugkeer van de Grand Prix van Duitsland, antwoordt Domenicali: “Ik hoop dat het een aanvullend, positief element wordt. We hebben echter ook Mercedes, dat het constructeurskampioenschap gewonnen heeft en de Formule 1 sinds 2014 domineert. Acht constructeurstitels op rij, dat is nooit eerder gebeurd. Een geweldige prestatie. Maar alles wat de belangstelling van de Duitsers aanwakkert is welkom.”