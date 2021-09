Domenicali verwacht ook in 2022 geen Duitse GP op F1-kalender

De Formule 1 racete in het najaar van 2020 voor het laatst op Duitse bodem, nadat de Nürburgring bereid was gevonden om tegen een gereduceerd tarief in te vallen voor een aantal andere circuits waar de Grand Prix vanwege de pandemie niet door kon gaan. De race werd verreden onder de naam Eifel Grand Prix. De laatste keer dat er daadwerkelijk een Grand Prix van Duitsland deel uitmaakte van de F1-kalender was in 2019, toen de Hockenheimring het decor was van een Grand Prix.

Ondanks het jarenlange succes van Mercedes en het feit dat er met Sebastian Vettel en Mick Schumacher een viervoudig wereldkampioen en de zoon van een zevenvoudig Formule 1-kampioen op de grid staat, lijkt de sport niet meer zo te leven in Duitsland als in de hoogtijdagen van Michael Schumacher. Hetzelfde is ook Formule 1-baas Stefano Domenicali opgevallen, die laat weten dat er daarom ook in 2022 zeer waarschijnlijk geen Grand Prix op Duitse bodem wordt verreden: “Ik heb het gevoel dat de organisatoren het niet echt aandurven om een Grand Prix te organiseren”, vertelt Domenicali in gesprek met Sport Bild.

"Kijk eens naar Nederland"

De Duitse organisatoren zijn bang voor een tegenvallende kaartverkoop, waardoor de kosten voor het mogen organiseren van een F1-race nauwelijks meer terug te verdienen zijn. Domenicali gelooft daar niet zo in: “Kijk maar eens naar Nederland. Zandvoort is voor de komende drie jaar uitverkocht”, aldus de 56-jarige Italiaan, die laat weten dat ook de kaartverkoop voor de nieuwe Grand Prix in Miami zeer voorspoedig verloopt.

Ondanks het uitblijven van een Duitse Grand Prix, mikt de F1-organisatie volgend jaar opnieuw op een aantal van 23 races. “Ongeveer een derde daarvan zal in Europa worden verreden. De overige races worden over de rest van de wereld verspreid”, aldus Domenicali.

De voorlopige F1-kalender voor 2022 wordt naar verwachting aan het einde van deze maand of begin oktober gepresenteerd. De Grand Prix van Bahrein fungeert zeer waarschijnlijk opnieuw als seizoensopener, waarna het nieuwe stratencircuit in Jeddah – dat dit jaar de voorlaatste Grand Prix organiseert – als tweede aan de beurt is. Domenicali verklapte eerder al dat de Grand Prix van Miami begin mei wordt verreden. De Dutch Grand Prix in Zandvoort zal waarschijnlijk opnieuw begin september een week na de Grand Prix van België op de kalender worden geplaatst.