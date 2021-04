Domenicali: Sprintrace geen format voor alle F1 Grands Prix

Vorige week kwam de proef met een zaterdagse sprintrace in 2021 een stap dichterbij. De meeste renstallen waren al voor zo’n proef, maar de financiële gevolgen van de drie zogenaamde sprintkwalificaties zorgden ervoor dat er nog geen definitief akkoord was gegeven. Inmiddels lijken de F1 en de teams het daar wel over eens te zijn, waardoor alleen enkele details nog besproken moeten worden. In gesprek met Auto, Motor und Sport ging Stefano Domenicali, sinds januari de CEO van de Formule 1, in op een aantal details, zoals wie voor de statistieken de pole-position krijgt en of alle races op termijn een zaterdagse sprintrace krijgen.

“Dat is heel simpel. Voor de statistieken krijgt de winnaar van de kwalificatierace op zaterdag de pole-position. En je hebt slechts één winnaar, die wordt op zondag gehuldigd. Daarnaast willen we dit format in de toekomst niet bij iedere Grand Prix gebruiken. Het moet een soort Grand Slam worden met een selectie aan evenementen.” Bij hoeveel races dat gaat gebeuren als de proef in 2021 succesvol blijkt, daar is Domenicali nog niet over uit. “Dat moeten we bij de volgende stap bespreken, maar het worden er niet al te veel. Laten we eerst kijken of het werkt.”

Voorstel positief ontvangen door promotors

Zodra de teams en de F1 een definitief akkoord bereiken over de sprintraces, dan is het de bedoeling dat het format wordt uitgeprobeerd tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië. De promotors van deze races hebben daar volgens Domenicali meteen iets van gemerkt in de vraag naar kaarten. “Toen we het bericht naar buiten hebben gebracht dat we een sprintkwalificatie wilden uitproberen, is de vraag naar kaarten meteen fors gestegen bij de promotors die in beeld zijn voor de proef”, vertelde hij, om eraan toe te voegen dat ook de televisiezenders voorstander zijn van het idee. “Dit format heeft veel voordelen, want hoe minder tijd voor vrije trainingen, hoe meer actie op de baan.”

“Niemand kan dan nog in de garage wachten op betere omstandigheden. Dat was al te zien in Bahrein”, vervolgt Domenicali. “Met een vrije training en een kwalificatie kan een promotor een betere vrijdag verkopen aan de fans. En met de tweede vrije training als preparatie voor de race en de sprintkwalificatie in de middag kan hij een betere zaterdag verkopen. Dat is een extra platform voor verhalen en voor de sponsoren. Hoe onvoorspelbaarder alles wordt, hoe interessanter het racen is. Als we het niet proberen, weten we nooit of het van toegevoegde waarde is. Hoe vaak hebben we het kwalificatieformat in het verleden veranderd? Dat gebeurde altijd met de intentie om het beter te doen en om te komen waar we vandaag de dag staan.”