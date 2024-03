Domenicali hint naar roulerende Europese F1-races vanaf 2026

De Formule 1 heeft de afgelopen maanden diverse langlopende contracten afgesloten met voornamelijk Grands Prix buiten Europa. De uitzondering op die regel is de recente aankondiging van Madrid, dat vanaf 2026 minimaal tien jaar de Spaanse Grand Prix organiseert. Van veel andere Europese races loopt het contract na 2025 al af. Dat geldt onder meer voor Zandvoort, Spa-Francorchamps, Imola, Monza en Monaco. Mogelijk kunnen deze races hun plek op de kalender makkelijker behouden als F1 vanaf 2026 kiest voor het rouleren van diverse races, iets waar al langer over wordt gesproken en wat Hockenheim en Nürburgring in het verleden al deden bij de organisatie van de Duitse Grand Prix.

"Dat is een jaar waarin er veel - met name Europese - Grands Prix zijn waar we veel verschillende opties voor hebben", zei Formule 1-topman Stefano Domenicali over 2026, om vervolgens te hinten naar het rouleren van Grands Prix. "Je zult dan iets interessants gaan zien. We praten met andere promotors in Europa om iets te doen dat aangekondigd wordt zodra het is afgerond." De F1-race in Madrid moet F1 in ieder geval weer een boost geven, stelt de Italiaan. "De race wordt georganiseerd rond een evenementencentrum, waardoor de fans het evenement op een ongelofelijke manier kunnen beleven. Maar eerst ligt de focus in Spanje nog op Barcelona. Er is enorme toewijding om daar de komende jaren een geweldige Grand Prix neer te zetten."

Kalender met 24 races als optimum

Inmiddels zijn twaalf van de 24 huidige Grands Prix tot minimaal 2030 verzekerd van hun plek op de F1-kalender. Dat deze deals beklonken zijn, heeft volgens Domenicali zeker een financieel aspect. "Maar het feit dat we voor stabiliteit kunnen zorgen met diverse promotors, die in onze ogen ongelofelijke kansen vertegenwoordigen qua stabiliteit in deze markten, is een belangrijk element in de overweging", legt hij uit. In combinatie met het rouleren van enkele races moet het dan mogelijk zijn om de F1-kalender niet groter te laten worden dan de huidige 24 Grands Prix. Domenicali benadrukt dat F1 geen verlangen heeft om meer races op het programma te zetten.

"Als je kijkt naar de regio-indeling van de kalender, dan is het duidelijk dat we niet meer Europees georiënteerd zijn, maar dat we een wereldwijde ontwikkeling hebben doorgemaakt. Die moet in de toekomst behouden blijven", aldus Domenicali. "Ik wil alleen maar bevestigen dat we geloven dat 24 races het juiste aantal is. En ik denk dat we het op de juiste manier gaan spelen, op de manier zoals ik hiervoor al kort noemde. We hebben namelijk bepaalde mogelijkheden die we in de komende jaren, vanaf 2026, op de markt willen brengen."