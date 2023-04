Domenicali: "Productie nieuwe F1-film gaat nogal ingrijpend zijn"

De film wordt geproduceerd door de makers van Top Gun: Maverick. Lewis Hamilton is ook van de partij en treedt op als producent en adviseur. Vanuit Silverstone start in de komende weken de productie. Een deel van de actie wordt opgenomen rond echte F1 Grands Prix en gedaan tijdens het reguliere schema. Acteur Brad Pitt, producent Jerry Bruckheimer en regisseur Joseph Kosinki spraken vorig jaar met de teambazen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Die gesprekken hebben zich doorgezet. F1 CEO Stefano Domenicali ziet de film als promotie voor de sport, maar zegt dat F1 moet zorgen dat de actie tijdens GP-weekends niet wordt verstoord.

"Dit is een nieuwe en andere manier om te laten zien wat we willen doen", zegt de topman tijdens een bijeenkomst van F1-investeerders. "Toen we een samenwerking met Netflix aangingen, begonnen mensen zich af te vragen of het wel paste. Nu zien we de kracht ervan. Daarnaast hebben we social media goed opgepakt en ervoor gezorgd dat alle coureurs en teams actief zijn met het promoten van de sport. Een nieuwe tool is deze film. Binnenkort starten in Silverstone de opnames. Dit wordt de eerste film die min of meer tijdens een race-event plaatsvindt. Dat is nogal ingrijpend voor wat betreft de productie. We moeten dat in de hand houden, maar het is een nieuwe manier om te laten zien dat F1 nooit stopt."

Liberty Media CEO Greg Maffei benadrukt dat F1 als promotiemiddel voor de lange termijn niet kan leunen op de Netflix-serie en dat de film een volgende stap is in het vergroten van de bekendheid van de sport. "The Simpsons gaat al twintig jaar mee, maar verder zijn er niet veel shows die al zo lang lopen", zegt hij. "Drive to Survive is geweldig. We mogen er echter alleen niet op vertrouwen dat Drive to Survive ons enige promotiemiddel blijft. Je moet verfrissend zijn. Dat hebben we onder andere met TikTok en Instagram gedaan. Deze film wordt, net als Las Vegas, van een heel ander niveau. Hoe groot Drive to Survive ook is, ik ontmoet nog steeds mensen die het niet kennen. Dat publiek is kennelijk niet zo heel groot. Een film met Brad Pitt, Lewis Hamilton, Bruckheimer en de regisseur van Top Gun: Maverick, we hebben al een beetje gezien wat ze gaan doen en hoe ze het met de auto's willen aanpakken. Ze nemen daarvoor de technologie van Top Gun. Het wordt geweldig."