Vorig seizoen moest de FIA aan Red Bull de eerste straf uitdelen vanwege een overtreding van de budgetplafondregels. De Oostenrijkse renstal kreeg naast een boete van 7 miljoen dollar ook een mindering in windtunneltijd van tien procent, maar de concurrentie was het niet eens met deze straf. Zij vonden het te licht. Onder andere Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, liet eerder dit jaar weten dat er wat hem betreft strengere straffen moeten komen.

De uitgaven van vorig seizoen zijn ingediend en de grote vraag is of er vorig seizoen over het budgetplafond heen is gegaan door een team. Mocht dat het geval zijn, is F1-baas Stefano Domenicali van mening dat een overtreding op sportief vlak bestraft moet worden. Dat liet de Italiaan in een exclusief interview met Motorsport.com optekenen: "We hebben daar specifiek naar gevraagd. Er zijn drie reglementen die nageleefd moeten worden: sportief, financieel en technisch. Elke overtreding moet sportief afgestraft worden. Je kan geen andere kant op."

De naleving van het budgetplafond wordt gecontroleerd de Financial Regulations-tak van de FIA. Zij delen ook de straffen uit wanneer een team over het budget heen gaat. Zo kunnen ze een reprimande uitdelen, punten aftrekken in het constructeurs- en het rijderskampioenschap, teams uitsluiten van deelname aan Grand Prix-sessies, windtunneltijd beperken en het budgetplafond voor het jaar erop verlagen. Dit jaar is het budget vastgesteld op 138 miljoen dollar.

Snellere resultaten

Vorig seizoen duurde het tot oktober voordat er duidelijkheid kwam over de uitgedeelde straffen, dit jaar wil de FIA sneller tot de conclusies komen. Dat hebben ze onder andere geprobeerd door de teams te verplichten hun uitgaven eerder in te dienen. Domenicali vindt niet dat de F1 zich moet bemoeien met de beslissingstermijn, maar hoopt dat er sneller duidelijkheid komt. "De controle ligt in de handen van de FIA. Ik heb persoonlijk gevraagd of ze sneller willen zijn met het publiceren van de uitkomsten van de onderzoeken van het FIA-personeel. Ik zeg dit alleen omdat ik wil voorkomen dat er veel gespeculeerd gaat worden en dat er reacties komen die voor iedereen slecht zijn."